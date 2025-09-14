Surpriză la Rapid! Urma să se opereze, dar de luni va reveni la antrenamente - Antena Sport

Rapid București a scos un rezultate de egalitate pe terenul Universității Cluj și a rămas neînvinsă în actuala ediție de campionat. Giuleștenii puteau chiar să obțină o victorie pe Cluj Arena, dar au irosit mai multe ocazii importante.
Cu doar doi fundași centrali disponibili la partida din etapa a 9-a, Costel Gâlcă a primit o veste importantă. Deși trebuia să fie supus unei intervenții chirurgicale, Denis Ciobotariu va amâna operația și va reveni la antrenamente.
Denis Ciobotariu revine la antrenamente! Fundașul amână operația
Rapidul are mari probleme în defensivă. Cristi Ignat și Denis Ciobotariu sunt accidentați, iar nou venitul Leo Bolgado mai are de ispășit o etapă de suspendare în Liga 1.
Cu doar doi stoperi în lot la meciul cu Universitatea Cluj, Rapidul a scos un punct în deplasarea de pe Cluj Arena. Gsp.ro anunță că Denis Ciobotariu va reveni de luni la antrenamentele giuleștenilor.
Sursa citată menționează că fotbalistul depistat cu o ciupitură de menisc la genunchiul stâng, în urma partidei cu UTA, a luat decizia de a amâna operația și de a-și forța revenirea pe gazon.
Când ar putea juca Denis Ciobotariu
Sunt șanse mici ca Denis Ciobotariu să revină pe gazon la partida cu Hermannstadt, programată pe data de 21 septembrie. Cel mai probabil, el va fi pe teren la duelul cu Petrolul Ploiești, din etapa a 11-a.
Practic, va fi o dublă revenire pentru giuleșteni, având în vedere faptul că și Leo Bolgado va fi în lotul echipei pentru derby-ul care va avea loc pe ”Ilie Oană”.
