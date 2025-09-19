Surprize uriașe în primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu Botoșani. Jucătorul revenit în echipa de start după o lună - Antena Sport

Sunt surprize uriașe în primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu Botoșani, din etapa a zecea a Ligii 1. Partida se va disputa în această seară, de la ora 20:30, și va fi în format live text, pe AS.ro.
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt și Daniel Bîrligea a fost titularizat în flancul drept al ofensivei, vârf fiind Mamadou Thiam. Patronul campioanei a anunțat această schimbare după remiza cu Csikszereda din runda precedentă, scor 2-2.
Surprize uriașe în primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu Botoșani
Pe lângă faptul că Daniel Bîrligea a fost trecut în banda dreaptă a atacului, și în defensivă s-a produs o schimbare surprinzătoare. Mihai Toma a fost titularizat pe postul de fundaș dreapta, pe care a evoluat în repriza a doua a partidei de la Miercurea Ciuc.
În centrul defensivei au revenit titularii Siyabonga Ngezana și Mihai Popescu, iar în flancul stâng a fost titularizat Alexandru Pantea.
La mijlocul terenului, Baba Alhassan, cel care în runda trecută a evoluat pe postul de fundaș central, face pereche cu Mihai Lixandru.
Alături de Daniel Bîrligea, în spatele vârfului Mamadou Thiam mai evoluează Florin Tănase și Dennis Politic. Jucătorul transferat de la Dinamo în vară a prins astfel pentru prima dată primul 11 al FCSB-ului, după o pauză de o lună.
Politic a fost rezervă neutilizată în ultimele două meciuri de campionat disputate de FCSB. El a fost ultima dată titular pe 17 august, în derby-ul cu Rapid, încheiat cu scorul de 2-2, atunci când de altfel a fost schimbat la pauză.
În total, față de meciul din etapa trecută cu Csikszereda, au fost făcute cinci schimbări în echipa de start a FCSB-ului. Juri Cisotti, Darius Olaru, David Miculescu, Daniel Graovac și Ionuț Cercel au fost trecuți pe banca de rezerve.
Echipele de start la Botoșani – FCSB:
Botoșani: Anestis – Ilaș, Miron, Diaw, Țigănașu – E. Papa, Aldair – Mailat, Ongenda, Mitrov – Dumiter
Rezerve: Luka, Pavlovic, Petro, Munoz, G. David, Bordeianu, A. Dumitru, Adams, Cîmpanu, Bodișteanu, Kovtaliuk, E. Lopez
FCSB: Târnovanu – M. Toma, Ngezana, M. Popescu, Pantea – Alhassan, Lixandru – Bîrligea, F. Tănase, Politic – Thiam
Rezerve: Zima, Graovac, Dăncuș, Alibec, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Olaru, Cisotti. Oct. Popescu, A. Stoian
