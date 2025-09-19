Surprize uriașe în primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu Botoșani. Jucătorul revenit în echipa de start după o lună - Antena Sport

Sunt surprize uriașe în primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu Botoșani, din etapa a zecea a Ligii 1. Partida se va disputa în această seară, de la ora 20:30, și va fi în format live text, pe AS.ro.

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt și Daniel Bîrligea a fost titularizat în flancul drept al ofensivei, vârf fiind Mamadou Thiam. Patronul campioanei a anunțat această schimbare după remiza cu Csikszereda din runda precedentă, scor 2-2.

Surprize uriașe în primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu Botoșani

Pe lângă faptul că Daniel Bîrligea a fost trecut în banda dreaptă a atacului, și în defensivă s-a produs o schimbare surprinzătoare. Mihai Toma a fost titularizat pe postul de fundaș dreapta, pe care a evoluat în repriza a doua a partidei de la Miercurea Ciuc.

În centrul defensivei au revenit titularii Siyabonga Ngezana și Mihai Popescu, iar în flancul stâng a fost titularizat Alexandru Pantea.

La mijlocul terenului, Baba Alhassan, cel care în runda trecută a evoluat pe postul de fundaș central, face pereche cu Mihai Lixandru.