Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sir Alex Ferguson, scenariu negru pentru Manchester United: "Ar putea dura încă 10 ani până mai ia titlul" - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Sir Alex Ferguson, scenariu negru pentru Manchester United: “Ar putea dura încă 10 ani până mai ia titlul”

Sir Alex Ferguson, scenariu negru pentru Manchester United: “Ar putea dura încă 10 ani până mai ia titlul”

Dan Roșu Publicat: 19 decembrie 2025, 19:34

Comentarii
Sir Alex Ferguson, scenariu negru pentru Manchester United: Ar putea dura încă 10 ani până mai ia titlul

Sir Alex Ferguson, în timpul unui meci - Profimedia Images

Sir Alex Ferguson, legendarul antrenor al echipei Manchester United, a declarat într-un interviu acordat agenţiei britanice Press Box că formaţia de pe Old Trafford va mai aştepta un deceniu până la un nou titlu de campioană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sir Alex Ferguson (83 de ani) a comparat dificultăţile întâmpinate de „diavolii roşii” cu seceta care a dus-o pe Liverpool spre trei decenii scurse fără titlu în Anglia.

Sir Alex Ferguson, scenariu negru pentru Manchester United

“Îmi amintesc de propria experienţă la Manchester United, pe vremea când Liverpool era la apogeul puterii. Era un club fantastic, câştigând Cupa Campionilor de patru ori, dar după aceea le-a luat 30 de ani să câştige din nou titlul.

Suntem în aceeaşi situaţie acum. Ar putea dura încă 10, poate chiar 11 ani, din cauza acestui ciclu. Trebuie să ne gândim cu atenţie la asta şi să ne asigurăm că recrutarea noastră este mai bună decât a fost până acum”, a spus fostul antrenor scoţian despre clubul din Manchester, aflat în prezent pe locul 6 şi la şapte puncte de podium în Premier League. Ultimul titlu al lui Manchester United datează din 2013.

Omul care a petrecut 27 de ani la conducerea echipei de pe Old Trafford a lăudat, de asemenea, „personalitatea bună” a lui Ruben Amorim, iar actualul tehnician al lui Manchester United a răspuns vineri la comentariile legendei Ferguson.

Reclamă
Reclamă

“Înţelege fotbalul mai bine decât mine, în special fotbalul englezesc. Nu cred că ne va lua atât de mult să câştigăm campionatul şi nu ştiu ce antrenor va fi aici atunci. Dar cred sincer că putem lupta pentru titlu în anii următori”, a spus Ruben Amorim.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei/kg. Are comenzi și în străinătate
Observator
Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei/kg. Are comenzi și în străinătate
Anunț oficial pentru șoferii din România. Ce prețuri se majorează de la 1 ianuarie 2026: ”Abia atunci se va simți adevăratul impact”
Fanatik.ro
Anunț oficial pentru șoferii din România. Ce prețuri se majorează de la 1 ianuarie 2026: ”Abia atunci se va simți adevăratul impact”
18:53
VIDEOI-a adus înapoi în ţară pe olteni după ratarea dramatică a calificării şi le-a transmis un mesaj emoţionant!
18:32
Dinamo vrea să dea lovitura iernii în Liga 1! Oficialii „câinilor” negociază aducerea unui fundaș din Italia
18:25
FC Botoşani – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Moldovenii pot urca pe primul loc. Echipele de start
18:07
George Pușcaș, atacantul ideal pentru Dinamo? Ce spune fostul jucător al „câinilor”
18:00
FotoCSA Steaua şi-a premiat sportivii! Echipa de fotbal, care e pe locul 8 în Liga 2, cea mai bună a anului!
17:48
Valentin Mihăilă, aproape de un transfer spectaculos! Românul, așteptat într-un campionat puternic
Vezi toate știrile
1 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” 2 Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine” 3 FotoCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor 4 Fostul mijlocaș de la CFR Cluj și FCSB a ajuns să spele mașini de lux la 33 de ani: „Băi, cine ți-a dat ideea asta?” 5 Internaţionalul Mario Pineida a fost asasinat! Mama fotbalistului a fost şi ea atacată 6 Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Avem un atu în plus”
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”