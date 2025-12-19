Sir Alex Ferguson, scenariu negru pentru Manchester United: "Ar putea dura încă 10 ani până mai ia titlul" - Antena Sport

Sir Alex Ferguson, legendarul antrenor al echipei Manchester United, a declarat într-un interviu acordat agenţiei britanice Press Box că formaţia de pe Old Trafford va mai aştepta un deceniu până la un nou titlu de campioană.
Sir Alex Ferguson (83 de ani) a comparat dificultăţile întâmpinate de „diavolii roşii” cu seceta care a dus-o pe Liverpool spre trei decenii scurse fără titlu în Anglia.
Sir Alex Ferguson, scenariu negru pentru Manchester United
“Îmi amintesc de propria experienţă la Manchester United, pe vremea când Liverpool era la apogeul puterii. Era un club fantastic, câştigând Cupa Campionilor de patru ori, dar după aceea le-a luat 30 de ani să câştige din nou titlul.
Suntem în aceeaşi situaţie acum. Ar putea dura încă 10, poate chiar 11 ani, din cauza acestui ciclu. Trebuie să ne gândim cu atenţie la asta şi să ne asigurăm că recrutarea noastră este mai bună decât a fost până acum”, a spus fostul antrenor scoţian despre clubul din Manchester, aflat în prezent pe locul 6 şi la şapte puncte de podium în Premier League. Ultimul titlu al lui Manchester United datează din 2013.
Omul care a petrecut 27 de ani la conducerea echipei de pe Old Trafford a lăudat, de asemenea, „personalitatea bună” a lui Ruben Amorim, iar actualul tehnician al lui Manchester United a răspuns vineri la comentariile legendei Ferguson.
“Înţelege fotbalul mai bine decât mine, în special fotbalul englezesc. Nu cred că ne va lua atât de mult să câştigăm campionatul şi nu ştiu ce antrenor va fi aici atunci. Dar cred sincer că putem lupta pentru titlu în anii următori”, a spus Ruben Amorim.
