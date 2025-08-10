Surprizele din echipa de start a FCSB-ului! Un jucător, titularizat în premieră în acest sezon - Antena Sport

Dennis Politic va intra din primul minut al meciului FCSB – Unirea Slobozia. Este al doilea meci în care fostul căpitan al “câinilor” începe ca titular la FCSB, după cel cu Hermannstadt, încheiat cu scorul de 1-1.
O altă surpriză în echipa de start a FCSB-ului cu Unirea Slobozia este trimiterea în teren, din primul minut, a lui Mihai Toma (18 ani). E primul meci în acest sezon în care Toma este titularizat la FCSB. Totodată, introducerea lui David Kiki este o surpriză, în condiţiile în care acesta nu are niciun minut jucat în ultimele 5 partide ale roş-albaştrilor.
Surprizele din echipa de start a FCSB-ului
Gigi Becali anunţa anterior că pe postul de under va evolua Mihai Toma. Până acum, FCSB a mizat pe postul de under pe Ionuţ Cercel (18 ani), fundaş dreapta. Cercel este concurentul pe post al lui Vali Creţu (36 de ani).
“Gata cu underul, o să joace Toma. Dacă vrea (n.r. Crețu) să joace, ce să fac? El a invocat că nu mai este ce era pentru că nu joacă. Vrea să joace! Da, îl băgăm pe Toma”, declara Gigi Becali pentru fanatik.ro.
Cum arată echipele de start la meciul FCSB – Unirea Slobozia:
FCSB (4-2-3-1): Zima – Crețu, Graovac, Ngezana, Kiki – Șut, Lixandru – Toma, Politic, Oct. Popescu – Tănase
Rezerve: M. Popa, Udrea, Bîrligea, Miculescu, M. Popescu, Edjouma, Chiricheș, Pantea, Cisotti, Alhassan, Stoian
Absenți: Târnovanu (accidentat), Olaru, Alibec, Radunovic, (accidentați)
Antrenor: Elias Charalambous
Unirea Slobozia (4-3-3): Rusu – Ibrian, Dinu, Antoche, Dragu – Coadă, V. Pop, Purece – Bărbuț, Afalna, Rotund
Rezerve: Gurău, R. Negru, Șerbănică, C. Toma, M. Lemnaru, Hamdiji, Safronov, Deaconu, Florescu, Aganovic, Dulcea, Said
Antrenor: Andrei Prepeliță
FCSB, start slab de sezon
După primele 4 etape, FCSB ocupă doar locul 12 în campionat. Roş-albaştrii au acumulat numai 4 puncte, făcând egal cu Hermannstadt, 1-1, fiind învinşi de Farul, cu 2-1 şi de Dinamo, cu 4-3 şi obţinând singura victorie a sezonului cu Petrolul, cu 1-0.
FCSB a avut un start slab şi în Europa. A trecut cu emoţii de Inter Club d’Escaldes, în primul tur preliminar al Ligii Campionilor, cu scorul general de 4-3, după 3-1 în tur şi 1-2 în retur. A urmat dubla înfrângere cu Shkendija, 0-1 în tur şi 1-2 în retur. Cu Drita, FCSB a reuşit o revenire spectaculoasă, de la 0-2, câştigând cu 3-2.