România - Spania 4-3. A doua victorie a tricolorilor la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă U20 - Antena Sport

Jucătorii României se bucură după un gol / Facebook FRHG

Selecţionata României a învins formaţia Spaniei cu scorul de 4-3 (0-0, 2-2, 2-1), miercuri seara, la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă Under-20, Divizia a II-a, Grupa A, în Berceni Arena din Bucureşti.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tricolorii au obţinut a doua victorie prin golurile marcate de Tamas Nagy (28:29), Alpar Kovacs (33:42, 49:12) şi Răzvan Timaru (46:48). Ibericii au condus de trei ori, prin golurile semnate de Roman Morrilas (20:54), Eric Martinez (30:57) şi Andrey Garkusha (40:49).

România – Spania 4-3

În celelalte meciuri de miercuri, Coreea de Sud a dispus de China cu 4-1, iar Marea Britanie a învins Croaţia cu 5-2.

Coreea de Sud e lider, cu 9 puncte, urmată de România, 6 puncte, Marea Britanie, 6 puncte, China, 4 puncte, Croaţia, 2 puncte, Spania, 0 puncte.

Joi vor avea loc partidele China – Croaţia (12:30), Spania – Coreea de Sud (16:00) şi România – Marea Britanie (19:30).