Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

România - Spania 4-3. A doua victorie a tricolorilor la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă U20 - Antena Sport

Home | Alte sporturi | România – Spania 4-3. A doua victorie a tricolorilor la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă U20

România – Spania 4-3. A doua victorie a tricolorilor la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă U20

Alex Masgras Publicat: 7 ianuarie 2026, 22:04

Comentarii
România – Spania 4-3. A doua victorie a tricolorilor la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă U20

Jucătorii României se bucură după un gol / Facebook FRHG

Selecţionata României a învins formaţia Spaniei cu scorul de 4-3 (0-0, 2-2, 2-1), miercuri seara, la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă Under-20, Divizia a II-a, Grupa A, în Berceni Arena din Bucureşti.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tricolorii au obţinut a doua victorie prin golurile marcate de Tamas Nagy (28:29), Alpar Kovacs (33:42, 49:12) şi Răzvan Timaru (46:48). Ibericii au condus de trei ori, prin golurile semnate de Roman Morrilas (20:54), Eric Martinez (30:57) şi Andrey Garkusha (40:49).

România – Spania 4-3

În celelalte meciuri de miercuri, Coreea de Sud a dispus de China cu 4-1, iar Marea Britanie a învins Croaţia cu 5-2.

Coreea de Sud e lider, cu 9 puncte, urmată de România, 6 puncte, Marea Britanie, 6 puncte, China, 4 puncte, Croaţia, 2 puncte, Spania, 0 puncte.

Joi vor avea loc partidele China – Croaţia (12:30), Spania – Coreea de Sud (16:00) şi România – Marea Britanie (19:30).

Reclamă
Reclamă

Hocheiul din NHL continuă în AntenaPLAY. Sâmbătă, de la ora 20:00, va avea loc meciul dintre New York Rangers şi Boston Bruins, urmând ca duminică dimineaţă, de la ora 05:00, să se dispute partida dintre Los Angeles Kings şi Edmonton Oilers.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trotuarul rulant de la Gara de Nord a Capitalei, investiție de 2 mil. €, a ajuns o ruină: "E o pată neagră"
Observator
Trotuarul rulant de la Gara de Nord a Capitalei, investiție de 2 mil. €, a ajuns o ruină: "E o pată neagră"
Jucătoarea de la Arsenal care a atras atenția asupra sa, imediat după transfer. Ce au comentat oamenii
Fanatik.ro
Jucătoarea de la Arsenal care a atras atenția asupra sa, imediat după transfer. Ce au comentat oamenii
23:43
Parma – Inter 0-2. Cristi Chivu şi-a învins fosta echipă şi şi-a mărit avansul în fruntea clasamentului
22:50
Denis Drăguş, gata să îşi relanseze cariera, după ce a bătut palma cu noua echipă: “Nu a fost uşor ce s-a întâmplat”
22:48
Barcelona – Bilbao 5-0. „Manita arăbească” în Supercupa Spaniei! Catalanii, finaliști după un meci de vis
22:41
Florin Niță, ofertă dintr-o ţară ajunsă în pragul revoluţiei. Ce decide portarul de 38 de ani
22:40
Conducerea Barcelonei a confirmat transferul! Jucătorul era dorit de Cristi Chivu la Inter
22:14
Dinamo pregăteşte un transfer din Olanda. Cu ce fundaş negociază
Vezi toate știrile
1 FotoRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român 2 FotoMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea 3 Rapid, gata să cedeze 3 jucători pentru a lua un fotbalist de la o rivală: “Nu cred că a contat golul cu FCSB” 4 Prima ofertă primită de Ciprian Deac după ce a fost lăsat acasă de Daniel Pancu: “Îţi garantez” 5 La ce oră se joacă duelul “de gală” Sorana Cîrstea – Aryna Sabalenka? Meciul, pe cea mai mare arenă din Brisbane 6 Românul, transferul carierei la Galatasaray! Mutare de 7 milioane de euro
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”