Tănase l-a dat de gol pe Bîrligea la Gigi Becali. Ce decizie a luat: "În viața mea..." - Antena Sport

Daniel Bîrligea a văzut cartonaşul roşu după ce a certat arbitrul la partida cu Hermannstadt. Reacţia fotbalistului l-a enervat pe Gigi Becali, care a anunţat imediat după meci că-l amendează cu 20.000 de euro.

“Nici nu vreau să discut. 20 de mii amendă. Îţi dai seama ce obraznic?”, a tunat Gigi Becali imediat după meci. Astăzi a venit şi decizia Comisiei de Diciplină, iar Daniel Bîrligea a scăpat ieftin! Atacantul lui FCSB va rata meciul de pe teren propriu cu Petrolul Ploiești, care se va disputa sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 20:30.

Bîrligea a vorbit cu Tănase despre amenda şi suspendarea primită, iar discuţia dintre cei doi a ajuns şi la urechile patronului FCSB. “Eu nu am vorbit cu Bîrligea, a vorbit el cu Tănase și i-a spus că ‘nu mai fac niciodată în viața mea’. Eu am vorbit cu el ca să-i atrag atenția”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.