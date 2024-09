"Te gândeşti să pleci de la FCSB?" Adrian Şut a răspuns fără să stea de gânduri: "La un moment, fiecare face asta!" - Antena Sport

Adrian Şut a răspuns fără să stea de gânduri când a fost întrebat dacă se gândeşte să plece de la FCSB. Şut a fost unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB în sezonul trecut şi unul dintre preferaţii lui Gigi Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Şut a spus că, momentan, se gândeşte să îşi ajute echipa să ajungă cât mai repede în partea de sus a clasamentul. FCSB a obţinut o remiză pe terenul celor de la CFR Cluj, după ce a fost condusă cu 2-0.

Adrian Şut a răspuns fără să stea de gânduri când a fost întrebat dacă se gândeşte să plece de la FCSB

„Se întâmplă să luăm aceste goluiri, dar noi încercăm să avem posesia. Mă bucur că am revenit de la 0-2 şi am dat dovadă de echipă puternică şi de caracter. Ne-am concentat pe Europa, acum să ne concentrăm şi pe campionat. De la meci la meci va fi mai bine şi o să ajungem acolo unde ne dorim, adică pe primul loc. Suntem fericiţi că jucăm într-o cupă europeană. Gândul meu este la FCSB, o să dau tot ce am mai bun şi cât timp sunt aici încerc să îmi ajut colegii şi să îmi fac echipa mândră. La un moment dat, fiecare jucător se gândeşte să prindă un transfer în străinătate. Momentan, eu sunt aici să îmi ajut echipa”, a spus Adrian Şut conform digisport.ro.

CFR Cluj – FCSB 2-2. Campioana României a obţinut un egal după ce a revenit de la 0-2! Final nebun în Gruia

Derby-ul CFR Cluj – FCSB 2-2 a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Capul de afiş al etapei a 9-a din Liga 1 s-a încheiat la egalitate, după ce echipa lui Dan Petrescu a condus cu 2-0, graţie dublei lui Louis Munteanu. Alex Băluţă a redus din diferenţă în minutul 59, în timp ce Dawa a egalat în minutul 87, profitând de o eroare uriaşă a portarului Mihai Popa.

Vicecampioana a condus cu 2-0, prin golurile lui Louis Munteanu (36, 49), ambele din pasele lui Simao Rocha. Alexandru Băluţă (59) a redus din handicap după o greşeală a lui Simao, campioana egalând prin fundaşul camerunez Joyskim Dawa (87), după o mingea scăpată de portarul Mihai Popa la şutul lui Octavian Popescu.