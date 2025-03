"Țipa într-una". Mircea Rednic, show cu arbitrul meciului Gloria Buzău-UTA. Nu şi-a iertat nici propria echipă + Avertisment înaintea meciului cu Dinamo - Antena Sport

Mircea Rednic a făcut spectacol după Gloria Buzău-UTA 1-1. Nu a iertat pe nimeni. L-a certat pe arbitrul meciului, Gabriel Mihuleac, şi-a atacat jucătorii, dar i-a avertizat şi pe cei de la Dinamo, adversara din ultima etapă a sezonului regulat. Antrenorul celor de la UTA este nemulţumit şi de echipa sa şi anunţă un nou transfer la echipa arădeană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa lui Mircea Rednic a salvat un punct pe terenul ultimei clasate. A fost condusă după golul lui Alin Dobrosavlevici, dar Costache a egalat în prelungiri, din penalty.

Mircea Rednic, nemulţumit de toată lumea

Mircea Rednic a fost mulţumit doar de rezultat. În rest al luat la ţintă pe toată lumea, la finalul meciului cu Gloria Buzău, scor 1-1. ”Am avut un început bun, în primele 25 de minute. Apoi Buzăul a echilibrat jocul. Chiar ne-au pus probleme și s-au adaptat la terenul de astăzi (n.r. luni, 3 martie). Tavares, dar și Iliev, au făcut un meci bun și ne-au surprins.

Am luat din gol din fază fixă, fix ce am spus înainte. Era normal, dacă vorbim de terenul de astăzi. Eu nu am avut un atacant de talie în jocul de la Buzău. Nu am un atacant de talia lui Luckassen. Am transferat un atacant de talie, dar e pe drum. Săptămâna următoare o să ajungă. Sper să vină odată! Am înțeles că a luat viza și nu înțeleg de ce mai durează așa de mult. Nu vă pot spune numele, dar a el a semnat.

Noi suntem o echipă care pasează și am încercat să aducem mingea în față. Harrison când a rămas singur, era ocazie de gol clară. Nu a fost nici pentru un arbitru un meci ușor. Preocuparea lui a fost să îi dea galben lui Rednic, la un moment dat. Țipa într-una, dar nu știu dacă a făcut-o intenționat. Eram toți ieșiți de pe banca de rezervă. Putea să ne dea la toți. Poate un fel o să fie mai bine că nu o să fiu pe bancă, cu Dinamo. Ținând cont de situația de la acest meci, sunt mulțumit cu un punct. Am avut și șansa cu acest penalty. Am fost inspirat că am trimis toți atacanții pe teren. Lui Costache nu am ce să îi reproșez, chiar dacă nu e atacant, ci el e mai mult de bandă”, a spus Mircea Rednic, la finalul meciului, conform digisport.ro.