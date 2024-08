"Total neaşteptat" Vasile Maftei, reacţie categorică după revenirea lui Marius Şumudică la Rapid: "Nu erau pe măsură" - Antena Sport

Vasile Maftei, reacţie categorică după revenirea lui Marius Şumudică la Rapid: "Nu erau pe măsură" Vasile Maftei, în timpul unui interviu / Antena Sport Vasile Maftei a avut o reacţie categorică după revenirea lui Marius Şumudică la Rapid. Fostul căpitan al giuleştenilor a fost luat prin surprindere de numirea antrenorului de 53 de ani pe banca formaţiei din Giuleşti. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Neil Lennon a fost demis de Rapid după doar şase etape. Sub comanda nord-irlandezului, Rapid are doar cinci puncte, fiind singura echipă din Liga 1 fără victorie în acest început de sezon. „Total neaşteptat” Vasile Maftei, reacţie categorică după revenirea lui Marius Şumudică la Rapid: „Nu erau pe măsură” În locul său a fost adus Marius Şumudică, fost jucător şi antrenor în Giuleşti. Campion ca jucător, „Şumi” a mai antrenat-o pe Rapid în perioada 2010-2011. Vasile Maftei, fostul căpitan al giuleştenilor, a recunoscut că a fost luat prin surprindere de revenirea lui Şumudică, dar are încredere că istoricul său rapidist îl va ajuta să obţină rezultate în Giuleşti: „E total neaşteptat. Am aflat acum, când am ajuns aici. Cu siguranţă că cei din conducere au făcut o analiză şi au evaluat lucrurile şi au ajuns la concluzia că trebuie o schimbare. Jocul nu era cel pe care ni-l doream cu toţii. Acum vorbesc din punct de vedere al suporterului. Nici rezultatele nu erau pe măsură. Reclamă

Cei din conducere au hotărât să facă o schimbare. Cu siguranţă Şumi ştie foarte bine ce înseamnă Giuleştiul, ştie istoria acestui club, cunoaşte filosofia, spiritul Rapidului îl ştie foarte bine. Cu siguranţă ştie ce are de făcut şi sperăm cu toţii că vom ajunge acolo unde ne dorim cu toţii.

Clar, obiectivul e acela de a prinde play-off-ul, după care vom spera şi la mai mult. O să aibă nevoie de puţin timp, nu e uşor. Preia o echipă în plin campionat. Eu am încredere că lucrurile se vor duce în direcţia cu care încercăm să ne obişnuim, din an în an să mergem mai sus”, a declarat Vasile Maftei, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Prima reacţie a lui Marius Şumudică, după ce a semnat cu Rapid

A apărut prima reacţie a lui Marius Şumudică, după ce a semnat cu Rapid şi l-a înlocuit pe Neil Lennon. Antrenorul în vârstă de 53 de ani revine în Giuleşti şi va debuta în meciul cu Poli Iaşi, din etapa a 7-a a Ligii 1.

Şumudică s-a înţeles cu Dan Şucu şi a parafat o înţelegere valabilă până în vara anului viitor. Dacă va califica echipa în play-off, contractul se prelungeşte automat. Marius Şumudică a recunoscut că a semnat toate actele şi că va sta pe banca echipei sale de suflet. A avut un mesaj emoţionant pentru fani. „Am aceleași emoții ca atunci când am fost campion cu Rapid ca jucător. E una dintre cele mai fericite zile din viața mea! Suntem obligați sa schimbăm situația din clasament pentru ca e un club foarte bine organizat din toate punctele de vedere. Timpul e scurt, trebuie sa câștigăm meciuri, puncte. Avem cei mai buni suporteri din România și m-am întors acasă”, a declarat Marius Șumudică pentru fanatik.ro.

