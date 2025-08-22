Situaţie incredibilă în Conference League! Singurul suporter al echipei lui Raţiu s-a tăiat şi a plecat la spital - Antena Sport

Formaţia Rayo Vallecano, care s-a impus joi împotriva echipei belaruse Neman Grodno (1-0) în turul play-off-ului Conference League, a fost susţinută joi în Ungaria de un singur fan: un suporter englez care a căzut şi s-a rănit după 20 de minute, relatează Cope, potrivit L’Equipe.

Cartierul Vallecas din Madrid, unde are baza Rayo Vallecano, şi oraşul Szeged, unde spaniolii au jucat joi împotriva echipei Neman Grodno, sunt separate de 2.680 de kilometri.

Singurul fan al lui Rayo Vallecano s-a accidentat, în timpul meciului cu Neman Grodno

Drept urmare, în tribună s-a aflat un singur fan al clubului madrilen, povesteşte Carlos Ganga, jurnalist la radio Cope.

„Un englez, care purta un tricou vechi foarte cool şi a cântat până în minutul 20.” Acesta îşi încuraja echipa din tribuna presei, de lângă doi jurnalişti belaruşi, veniţi să relateze despre meci, notează news.ro.

🏆 Él ha sido el MVP del partido hasta su “lesión” en el minuto 20

🎙️Aquí, una pincelada de su historia, narrada por el gran @CarlosGangaG

🧵Se viene un hilo con sus mejores jugadas… pic.twitter.com/wH73yKEyQP

— Maite Martín (@AS_MMartin) August 21, 2025