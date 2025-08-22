Situaţie incredibilă în Conference League! Singurul suporter al echipei lui Raţiu s-a tăiat şi a plecat la spital - Antena Sport

Închide meniul
Situaţie incredibilă în Conference League! Singurul suporter al echipei lui Raţiu s-a tăiat şi a plecat la spital

Publicat: 22 august 2025, 13:12

Fanul lui Rayo Vallecano / Contul de X @AS_MMartin

Formaţia Rayo Vallecano, care s-a impus joi împotriva echipei belaruse Neman Grodno (1-0) în turul play-off-ului Conference League, a fost susţinută joi în Ungaria de un singur fan: un suporter englez care a căzut şi s-a rănit după 20 de minute, relatează Cope, potrivit L’Equipe.

Cartierul Vallecas din Madrid, unde are baza Rayo Vallecano, şi oraşul Szeged, unde spaniolii au jucat joi împotriva echipei Neman Grodno, sunt separate de 2.680 de kilometri.

Singurul fan al lui Rayo Vallecano s-a accidentat, în timpul meciului cu Neman Grodno

Drept urmare, în tribună s-a aflat un singur fan al clubului madrilen, povesteşte Carlos Ganga, jurnalist la radio Cope.

„Un englez, care purta un tricou vechi foarte cool şi a cântat până în minutul 20.” Acesta îşi încuraja echipa din tribuna presei, de lângă doi jurnalişti belaruşi, veniţi să relateze despre meci, notează news.ro.

Scena părea deja suficient de ireală, dar a devenit şi mai ireală când, după 20 de minute de încurajări sporadice, suporterul a căzut în tribună. „S-a prăbuşit la pământ, s-a tăiat şi a început să sângereze. Au sosit medicii şi l-au dus la spital”.

Suporterul nu s-a mai întors în tribună: „I-au pus un bandaj în jurul capului şi nu l-am mai văzut. Poate că a apucat să vadă pe ecran golul victorios al lui Garcia, precum şi intervenţia miraculoasă din ultimele secunde ale meciului, care vor permite echipei Vallecano să abordeze cu mai multă linişte meciul retur”.

Joi seară, la Szeged, Rayo Vallecano a dispus de belaruşii de la Neman Grodno cu 1-0, prin golul lui Garcia Rivera, din minutul 77. Andrei Raţiu a intrat în minutul 79 la Rayo.

