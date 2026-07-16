Decizia FIFA după ce Anglia a făcut o plângere oficială contra Argentinei după semifinala „nebună” de la Mondial

Anglia a făcut o plângere oficială la FIFA după ce mai mulţi jucători argentinieni au afişat un banner cu mesajul politic „Malvinele (n.r.: Insulele Falkland) sunt ale Argentinei”, după victoria naţionalei pregătite de Lionel Scaloni din semifinala contra naţionalei pregătite de Thomas Tuchel.

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A doua semifinală a Campionatului Mondial, Anglia – Argentina 1-2, care a fost în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, a avut o desfăşurare „nebună”. Anthony Gordon a deschis scorul în minutul 55, dar argentinienii au întors soarta partidei în final. Enzo Fernandez a marcat cu un şut plasat, de la distanţă, în minutul 85, apoi Lautaro Martinez a înscris golul victoriei, cu o lovitură de cap, după o centrare a lui Messi, în minutul 90+2.

FIFA a deschis o anchetă după ce Anglia a făcut plângere pentru că jucători ai Argentinei au afişat un banner cu un mesaj politic

În urma plângerii depuse de Anglia, publicaţia spaniolă AS.com a anunţat că FIFA a decis să deschidă o anchetă în acest caz. Jucătorilor le este interzis să afişeze mesaje politice.

Jucătorii care au ţinut acel banner riscă suspendarea în următoarele meciuri. FIFA ar putea însă să aplice o sancţiune mai blândă, şi anume amendarea Federaţiei Argentiniene de Fotbal cu o sumă de câteva zeci de mii de euro.

„Din păcate, este o parte tristă a istoriei noastre. Banner-ul a fost dedicat pentru toată lumea implicată în acest capitol și, repet, în istoria noastră. Și doare. Știam că jucăm și pentru ei”, a declarat, după meci, mijlocaşul argentinian Leandro Paredes.