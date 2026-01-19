Transferul la FCSB e oficial. Mihai Stoica a anunţat "vestea bună" - Antena Sport

Andre Duarte nu a evoluat în partida dintre FC Argeș și FCSB, deoarece încă nu a primit cartea verde din Ungaria, țară în care a evoluat ultima dată. FCSB s-a adresat FIFA pentru a soluţiona situaţia jucătorului, iar Meme Stoica anunţă că gruparea bucureşteană a avut câştig de cauză.

„Vestea bună e că s-a schimbat și statusul în sistem, la Andre Duarte. Așteptăm cartea verde. Nu mai poate să existe altă variantă. Ujpest nu s-a dat pe brazdă, era logic să nu se dea. Singura temere era legată de cât va dura ca FIFA să oblige Federația maghiară să elibereze certificatul.

Putea dura 30 de zile, dar a judecat de pe o zi pe alta. Asta e practica în ultimul timp. Jucătorului nu trebuie să îi fie îngrădit dreptul la muncă. Mâine cred că primim cartea verde”, a declarat Meme Stoica, la PrimaSport.

Andre Duarte a plecat de la Ujpest în luna noiembrie, după ce a fost trimis la echipa a doua. El a semnat cu FCSB din postura de jucător liber de contract, dar maghiarii acuză că a acţionat ilegal atunci când a denunţat unilateral contractul, motiv pentru care l-au dat în judecată.