“Trebuie să fim realiști”. Andrei Nicolescu, mesaj tranșant după prima victorie din play-off a lui Dinamo

Andrei Nicolae Publicat: 19 aprilie 2026, 11:58

Andrei Nicolescu, la un meci al lui Dinamo / Sport Pictures

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a acordat o primă reacție după ce echipa sa a învins-o pe “U” Cluj și s-a impus pentru prima dată în play-off-ul din acest sezon. Oficialul s-a arătat mulțumit, deși a ținut să menționeze că victoria a venit în urma unor execuții senzaționale ale lui Cîrjan și Musi.

Dinamo a “rupt” blestemul și a obținut aseară prima ei victorie după o serie de șapte meciuri la rând fără succes, victima fiind “U” Cluj, echipă pe care trupa lui Zeljko Kopic a învins-o de fiecare dată în această stagiune. Duelul de pe Arena Națională s-a încheiat cu scorul de 2-1, golurile fiind marcate de Cătălin Cîrjan, Alexandru Musi și Atanas Trică.

Prima reacție a lui Andrei Nicolescu după Dinamo – “U” Cluj 2-1

În dimineața de după meci, Andrei Nicolescu a vorbit despre succesul elevilor lui Zeljko Kopic. Președintele alb-roșiilor a recunoscut că niciuna dintre echipe nu a prestat un fotbal plăcut în primele 45 de minute, după care reușitele inspirate ale lui Cîrjan și Musi i-au ajutat pe “câini” să obțină cele trei puncte.

Adrenalina a fost sus. E un sentiment plăcut. Trebuie să fim conștienți de moment și să îl tratăm cum trebuie. Dinamo are niște copii în echipă. E greu să gestioneze ei momentul optim. Trebuie înțeleși. Au talent și își doresc foarte mult, dar partea mentală e grea.

Nu am văzut mult fotbal până la pauză. Meciul a fost deblocat de două execuții. Așa am câștigat noi meciul. Trebuie să fim realiști. Mă bucur foarte mult și pentru Musi și pentru Cîrjan. Au mai multă nevoie ca oricând să înscrie astfel de goluri“, a spus președintele lui Dinamo, potrivit fanatik.ro.

După meciul de pe Arena Națională de sâmbătă, Dinamo a urcat pe locul 5 în play-off și a ajuns la 31 de puncte, în timp ce “U” Cluj a rămas la borna 39. “Șepcile roșii” pot fi egalate dacă Universitatea Craiova se impune în derby-ul etapei contra Rapidului.

Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Cum să eviți țepele agenților imobiliari care vând ruine la preț de palat, în Capitală
Cornel Dinu îl face praf pe Gică Hagi: „Nu e pregătit să fie selecționerul României”
Mirel Rădoi, deranjat că naşul său, Gigi Becali, i-a spus să nu mai joace Chiricheş: “Situaţie incomodă”
Alex Dobre, OUT din primul 11 la Universitatea Craiova – Rapid. O nouă decizie radicală luată de Costel Gâlcă
Andrei Nicolescu l-a desfiinţat pe un arbitru din Liga 1: “Aud că e FCSB-ist”
Un român, în topul celor mai rapide goluri marcate la Cupa Mondială! Recordul pe care l-a deținut patru ani
După Lupu, un alt fost fotbalist al Rapidului l-a făcut praf pe Dobre: “E egocentrist. Nu trebuia numit căpitan”
Singurul român care va juca la Cupa Mondială din 2026: „Țara asta ne-a oferit libertate!”
1 Doliu în fotbalul românesc. Şeful AMFB, Marian Lumînare, a decedat! FRF: “O figură marcantă” 2 E gata! Primul jucător care își anunță plecarea de la Barcelona: „Știu că e finalul” 3 A lipsit de la înmormântarea lui Mircea Lucescu și a rupt tăcerea: „Din păcate…” 4 “Aş fi ipocrit” Reacţia lui Cristiano Bergodi după ce Dinamo a încurcat-o serios pe U Cluj în lupta pentru titlu 5 Când poate deveni Cristi Chivu campion cu Inter în Serie A, după ce Napoli a pierdut cu Lazio 6 Jurgen Klopp a refuzat-o pe Real Madrid și și-a ales următoarea echipă. Surpriză de proporții
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”
Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calculScenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul