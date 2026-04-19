“Trebuie să fim realiști”. Andrei Nicolescu, mesaj tranșant după prima victorie din play-off a lui Dinamo

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a acordat o primă reacție după ce echipa sa a învins-o pe “U” Cluj și s-a impus pentru prima dată în play-off-ul din acest sezon. Oficialul s-a arătat mulțumit, deși a ținut să menționeze că victoria a venit în urma unor execuții senzaționale ale lui Cîrjan și Musi.

Dinamo a “rupt” blestemul și a obținut aseară prima ei victorie după o serie de șapte meciuri la rând fără succes, victima fiind “U” Cluj, echipă pe care trupa lui Zeljko Kopic a învins-o de fiecare dată în această stagiune. Duelul de pe Arena Națională s-a încheiat cu scorul de 2-1, golurile fiind marcate de Cătălin Cîrjan, Alexandru Musi și Atanas Trică.

Prima reacție a lui Andrei Nicolescu după Dinamo – “U” Cluj 2-1

În dimineața de după meci, Andrei Nicolescu a vorbit despre succesul elevilor lui Zeljko Kopic. Președintele alb-roșiilor a recunoscut că niciuna dintre echipe nu a prestat un fotbal plăcut în primele 45 de minute, după care reușitele inspirate ale lui Cîrjan și Musi i-au ajutat pe “câini” să obțină cele trei puncte.

“Adrenalina a fost sus. E un sentiment plăcut. Trebuie să fim conștienți de moment și să îl tratăm cum trebuie. Dinamo are niște copii în echipă. E greu să gestioneze ei momentul optim. Trebuie înțeleși. Au talent și își doresc foarte mult, dar partea mentală e grea.

Nu am văzut mult fotbal până la pauză. Meciul a fost deblocat de două execuții. Așa am câștigat noi meciul. Trebuie să fim realiști. Mă bucur foarte mult și pentru Musi și pentru Cîrjan. Au mai multă nevoie ca oricând să înscrie astfel de goluri“, a spus președintele lui Dinamo, potrivit fanatik.ro.