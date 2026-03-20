„Trebuie să te respecți”. Plecat de la FCSB, Mihai Pintilii și-a făcut praf foștii jucători după victoria cu UTA

Mihai Pintilii a avut o reacție dură, după ce FCSB a învins-o pe UTA, scor 1-0, în etapa a doua de play-out. Campioana a obținut primul succes, după revenirea lui Mirel Rădoi pe bancă.

Mihai Pintilii, cel care i-a pregătit, alături de Elias Charalambous, pe jucătorii FCSB-ului înaintea de întoarcerea lui Mirel Rădoi, s-a arătat nemulțumit de atitudinea acestora din meciul cu UTA.

Mihai Pintilii, reacție dură după FCSB – UTA 1-0

Mihai Pintilii a subliniat faptul că jucătorii de la FCSB trebuie să se motiveze și în meciurile de play-out. El a transmis că foștii săi elevi au nevoie să se respecte pe ei înșiși pentru a avea șansa de a se califica în preliminariile de Conference League.

„Nu mi-a plăcut atitudinea. Înţeleg că nu e atmosferă, joci în play-out. Aş vrea mai mult de la ei, puţină pasiune, puţin ritm. Să joace cu inima. Chiar dacă joci în play-out, nu contează.

La urma urmei, trebuie să te respecţi pe tine ca fotbalist. Ăsta e singurul lucru pe care mi-l doresc. Înţeleg totul. Eşti în play-out, nu îţi convine. Nu convine nimănui asta, dar nu ai ce să faci.