„Trebuie să te respecți”. Plecat de la FCSB, Mihai Pintilii și-a făcut praf foștii jucători după victoria cu UTA

Viviana Moraru Publicat: 20 martie 2026, 22:01

Mihai Pintilii / Profimedia

Mihai Pintilii a avut o reacție dură, după ce FCSB a învins-o pe UTA, scor 1-0, în etapa a doua de play-out. Campioana a obținut primul succes, după revenirea lui Mirel Rădoi pe bancă.

Mihai Pintilii, cel care i-a pregătit, alături de Elias Charalambous, pe jucătorii FCSB-ului înaintea de întoarcerea lui Mirel Rădoi, s-a arătat nemulțumit de atitudinea acestora din meciul cu UTA.

Mihai Pintilii, reacție dură după FCSB – UTA 1-0

Mihai Pintilii a subliniat faptul că jucătorii de la FCSB trebuie să se motiveze și în meciurile de play-out. El a transmis că foștii săi elevi au nevoie să se respecte pe ei înșiși pentru a avea șansa de a se califica în preliminariile de Conference League.

„Nu mi-a plăcut atitudinea. Înţeleg că nu e atmosferă, joci în play-out. Aş vrea mai mult de la ei, puţină pasiune, puţin ritm. Să joace cu inima. Chiar dacă joci în play-out, nu contează.

La urma urmei, trebuie să te respecţi pe tine ca fotbalist. Ăsta e singurul lucru pe care mi-l doresc. Înţeleg totul. Eşti în play-out, nu îţi convine. Nu convine nimănui asta, dar nu ai ce să faci.

Câştigă play-out-ul, câştigă barajul de Conference League şi poate fi salvat acest sezon. Puţină atitudine. Cu calitatea pe care o au, se rezolvă meciurile din play-out”, a declarat Mihai Pintilii, conform primasport.ro, după FCSB – UTA 1-0.

FCSB, prima victorie din play-out

Prima ocazie importantă a meciului a aparţinut oaspeţilor, dar Matei Popa a intervenit extraordinar la şutul lui Marius Coman, în minutul 13. Olaru a şutat şi el, peste poartă, în minutul 20, apoi Miculescu a trimis şi el pe lângă buturi, în minutul 45 şi prima repriză s-a terminat cu bucureştenii nereuşind să pună nici un şut pe poartă.

Golul gazdelor a venit în minutul 57, când Darius Olaru a pasat excelent pentru Miculescu şi acesta a înscris. Arădenii au trimis pe lângă poartă, în minutul 61, prin Alin Roman, dar meciul s-a încheiat cu victoria gazdelor, FCSB – UTA Arad 1-0.

Campionii sunt pe primul loc în play-out, cu 27 de puncte, urmată de UTA Arad, cu 25 de puncte.

 

