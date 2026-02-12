Trei jucători de bază de la FCSB lipsesc cu Universitatea Craiova - Antena Sport

FCSB a decis să meanajeze trei jucători de bază cu Universitatea Craiova. Este vorba de Crețu, Radunovic și Bîrligea, care vor absenta în Cupa României.

Cei trei cu siguranţă vor evolua din primul minut, tot cu Universitatea Craiova, dar în campionat. Universitatea Craiova și FCSB se înfruntă în această seară, de la ora 20:30, pe Stadionul „Ion Oblemenco, în timp ce meciul din campionat se va disputa pe 15 februarie, de la ora 20.00.

De partea oltenilor lipsesc Bairam şi Steven Nsimba. Primul este suspendat, în timp ce Nsimba acuza o problemă medicală.

Stadionul, aproape plin

Interesul în jurul meciului din Cupă este mare în Bănie. Chiar dacă temperaturile vor fi scăzute la ora meciului, arena din Bănie se va bucura de un număr însemnat de fani.

15.000 de fani sunt aşteptaţi la Ion Oblemeco pentru disputa cu FCSB, anunţă Fanatik.ro. Nu se ştie însă care va fi decizia luată de Peluza Nord. La meciul cu Sănătatea Cluj, fanii au afișat bannerul: „Nimic pentru fani, nimic pentru tradiție. Ăsta e doar program TV, nu competiție”.