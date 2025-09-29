Imagini de colecţie! Florin Piersic, invitat de onoare la derby-ul U Cluj - CFR Cluj! Scenografia "Şepcilor roşii" - Antena Sport

Universitatea Cluj și CFR închid etapa cu numărul 11 din Liga 1. La partida care are loc pe Cluj Arena, atmosfera a fost întreținută încă din startul partidei de suporterii oaspeților, care au afișat o scenografie spectaculoasă.
Invitatul surpriză care a dat simbolic lovitura de începere a jocului a fost nimeni altul decât Florin Piersic. Celebrul actor, ajuns la vârsta de 89 de ani, a fost ovaționat de spectatorii prezenți la meci.
A fost spectacol total înainte de debutul jocului dintre Universitatea Cluj și CFR, meci care închide etapa cu numărul 11 din Liga 1. Suporterii gazdelor au afișat o scenografie specială, care l-a avut în prim-plan pe „Mărgelatu”.
Mai mult ca sigur, aceștia aveau informații despre cine va fi invitatul special din derby. Florin Piersic și-a făcut apariția pe gazonul de pe Cluj Arena și a dat, în mod simbolic, lovitura de începere a disputei.
Repriză spectaculoasă în ”U” – CFR
Prima repriză a partidei dintre Universitatea Cluj și CFR a fost cu adevărat spectaculoasă. Oaspeții au avut un start mai bun de joc, iar în urma unei faze fixe, Djokovic a reușit să deschidă scorul.
Avantajul CFR-ului a rezistat până în minutul 34, când, Mikanovic a restabilit egalitatea, cu un șut deviat. Câteva minute mai târziu, Jovo Lukic a adus-o pe Universitatea Cluj în avantaj, cu o lovitură de cap plasată perfect.
