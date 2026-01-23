Ultimele detalii despre accidentarea lui Florin Tănase. Ce se întâmplă cu jucătorul înainte de FCSB – CFR Cluj - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 23 ianuarie 2026, 13:18

Florin Tănase / Sport Pictures

Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre starea lui Florin Tănase, înainte de FCSB – CFR Cluj. Decarul campioanei nu a făcut parte din lot la meciul cu Dinamo Zagreb, pierdut de roș-albaștri cu scorul de 1-4, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. 

Staff-ul campioanei a decis să nu riște în privința lui Florin Tănase, ținând cont că acesta a acuzat dureri înaintea meciului din Croația. În locul lui, Baba Alhassan a fost titularizat la FCSB.  

Ultimele detalii despre accidentarea lui Florin Tănase 

Mihai Stoica a dezvăluit că Florin Tănase nu a putut duce la capăt ultimul antrenament susținut de FCSB, înaintea meciului cu Dinamo Zagreb. Mijlocașul va fi supus mai multor investigații medicale până sâmbătă, atunci când se va stabili exact dacă va putea juca în duelul cu CFR Cluj. 

„Deocamdată nu știm. Când vom ajunge în seara asta probabil va mai face o altă examinare. Simte ceva în altă zonă în care simțea marți.

Cu toate acestea miercuri s-a antrenat la antrenamentul oficial. Până spre jumătate când a ieșit și a acuzat niște dureri. Probabil că vom știi cu certitudine mâine”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro. 

FCSB are nevoie de victorie duminică, de la ora 20:00, în meciul cu CFR Cluj. Campioana luptă pentru calificarea în play-off, pierzând însă primul meci din 2026, scor 0-1, cu FC Argeș. 

Comentarii


