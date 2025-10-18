Ultimele detalii despre starea lui Alexandru Musi, înainte de Dinamo - Rapid: "La cum îl ştiu..." - Antena Sport

Florentin Petre a oferit ultimele detalii despre starea lui Alexandru Musi, înainte de Dinamo – Rapid, derby-ul etapei a 13-a din Liga 1. Partida “de foc” se va disputa pe Arena Naţională duminică, de la 20:30.

Alexandru Musi le-a oferit motive de îngrijorare fanilor lui Dinamo după ce a fost accidentat în meciul României U21 cu Cipru U21.

Ultimele detalii despre starea lui Alexandru Musi, înainte de Dinamo – Rapid

Totuşi, starea mijlocaşului “câinilor” este una foarte bună înaintea derby-ului cu Rapid şi sunt şanse foarte mari ca el să joace. Florentin Petre a dezvăluit că Alexandru Musi e dornic să evolueze contra rivalei “câinilor”.

“Fizic, Alex este bine din toate punctele de vedere. Este un jucător pe care îl respect foarte mult pentru felul în care se comportă, atât la antrenamente, cât și în viața de zi cu zi.

Este un copil foarte bine crescut și noi ne bucurăm de calitățile lui și de tot ceea ce ne poate oferi. Are o contuzie de gradul 2-3, nu s-a antrenat cu echipa astăzi.