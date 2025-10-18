Ultimele detalii despre starea lui Alexandru Musi, înainte de Dinamo - Rapid: "La cum îl ştiu..." - Antena Sport

Închide meniul
Ultimele detalii despre starea lui Alexandru Musi, înainte de Dinamo - Rapid: "La cum îl ştiu..."

Ultimele detalii despre starea lui Alexandru Musi, înainte de Dinamo – Rapid: "La cum îl ştiu…"

Ultimele detalii despre starea lui Alexandru Musi, înainte de Dinamo – Rapid: “La cum îl ştiu…”

Publicat: 18 octombrie 2025, 9:38

Ultimele detalii despre starea lui Alexandru Musi, înainte de Dinamo – Rapid: La cum îl ştiu…

Alexandru Musi, la Dinamo/ Sport Pictures

Florentin Petre a oferit ultimele detalii despre starea lui Alexandru Musi, înainte de Dinamo – Rapid, derby-ul etapei a 13-a din Liga 1. Partida “de foc” se va disputa pe Arena Naţională duminică, de la 20:30.

Alexandru Musi le-a oferit motive de îngrijorare fanilor lui Dinamo după ce a fost accidentat în meciul României U21 cu Cipru U21.

Ultimele detalii despre starea lui Alexandru Musi, înainte de Dinamo – Rapid

Totuşi, starea mijlocaşului “câinilor” este una foarte bună înaintea derby-ului cu Rapid şi sunt şanse foarte mari ca el să joace. Florentin Petre a dezvăluit că Alexandru Musi e dornic să evolueze contra rivalei “câinilor”.

“Fizic, Alex este bine din toate punctele de vedere. Este un jucător pe care îl respect foarte mult pentru felul în care se comportă, atât la antrenamente, cât și în viața de zi cu zi.

Este un copil foarte bine crescut și noi ne bucurăm de calitățile lui și de tot ceea ce ne poate oferi. Are o contuzie de gradul 2-3, nu s-a antrenat cu echipa astăzi.

Din ce simt eu, cred că va juca meciul cu Rapid, pentru că l-am văzut dornic, calcă bine pe gleznă.

Acum depinde foarte mult și de aceste două zile pe care le avem la dispoziție. La cum îl știu eu, își va dori să joace“, a declarat Florentin Petre, conform prosport.ro.

Dinamo are 23 de puncte, fiind pe locul patru, înaintea partidei de duminică. Rapid se clasează pe doi, cu 25 de puncte, la egalitate cu liderul Botoşani.

