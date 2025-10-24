Ultimele detalii despre starea lui Andrei Borza. Anunțul oficial făcut de Rapid - Antena Sport

Rapid a făcut un anunț oficial despre starea lui Andrei Borza. Giuleștenii au dezvăluit cum se simte fundașul de 19 ani, în urma operației suferite.

Borza s-a ales cu o fractură la un deget al piciorului drept în cantonamentul naționalei, înaintea amicalului pierdut de „tricolori” cu Canada, scor 0-3, luna trecută.

Ultimele detalii despre starea lui Andrei Borza

Giuleștenii au dezvăluit faptul că operația la care a fost supus Borza a decurs excelent, iar fundașul a intrat într-un program de recuperare. Costel Gâlcă anunța la începutul lunii faptul că tânărul său jucător ar putea reveni la antrenamentele echipei la jumătatea lunii noiembrie.

„Fundașul Rapidului, Andrei Borza, a efectuat astăzi controlul medical postoperator, la trei săptămâni după intervenția chirurgicală suferită pentru fractura de la degetul piciorului drept.

Conform echipei medicale, evoluția sa este foarte bună. Andrei a început un program structurat de recuperare, sub supravegherea specialiștilor în fiziokinetoterapie ai clubului.