Ultimele detalii despre starea lui Andrei Borza. Anunțul oficial făcut de Rapid - Antena Sport

Rapid a făcut un anunț oficial despre starea lui Andrei Borza. Giuleștenii au dezvăluit cum se simte fundașul de 19 ani, în urma operației suferite.
Borza s-a ales cu o fractură la un deget al piciorului drept în cantonamentul naționalei, înaintea amicalului pierdut de „tricolori” cu Canada, scor 0-3, luna trecută.
Ultimele detalii despre starea lui Andrei Borza
Giuleștenii au dezvăluit faptul că operația la care a fost supus Borza a decurs excelent, iar fundașul a intrat într-un program de recuperare. Costel Gâlcă anunța la începutul lunii faptul că tânărul său jucător ar putea reveni la antrenamentele echipei la jumătatea lunii noiembrie.
„Fundașul Rapidului, Andrei Borza, a efectuat astăzi controlul medical postoperator, la trei săptămâni după intervenția chirurgicală suferită pentru fractura de la degetul piciorului drept.
Conform echipei medicale, evoluția sa este foarte bună. Andrei a început un program structurat de recuperare, sub supravegherea specialiștilor în fiziokinetoterapie ai clubului.
Jucătorul va continua procesul de recuperare progresivă, urmând să crească treptat sprijinul pe piciorul drept în perioada următoare, până la reluarea completă a mobilității, fără utilizarea cârjelor.
Întreg clubul îi dorește lui Andrei multă sănătate și o revenire cât mai rapidă pe teren”, a anunțat Rapid, printr-un comunicat oficial postat pe pagina de Facebook.
