Un jucător important al FCSB-ului s-a accidentat! Mihai Stoica: "A ieşit din antrenament" - Antena Sport

Mihai Stoica (60 de ani) a anunţat accidentarea unui jucător de bază al campioanei României, Valentin Creţu (36 de ani). Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului le-a dat şi o veste bună fanilor campioanei. Lixandru s-a antrenat şi e aproape de revenirea la FCSB.
FCSB se va putea baza şi pe Ionuţ Cercel (18 ani), una dintre variantele roş-albaştrilor pentru jucătorul U21 în campionat.
Mihai Stoica a anunţat accidentarea lui Valentin Creţu
„Cercel și-a revenit. Crețu mai are niște probleme, a ieșit azi din antrenament. A acuzat niște dureri.
Lixandru a început să se antreneze, este la a 3-a zi în care se antrenează. Probabil că la sfârșitul săptămânii viitoare va intra și el cu echipa. Chiar l-am întrebat alaltăieri, zicea că nu mai are absolut niciun fel de problemă, ci doar când se mai întinde simte o mică jenă”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.
Creţu a evoluat în acest sezon numai în 3 partide în campionat, după ce în sezonul trecut era titular de bază. Veteranul a adunat 36 de partide în campionat sezonul trecut pentru echipa campioană. A marcat un gol şi a reuşit 4 assist-uri.
După pauza generată de meciurile echipelor naţionale, FCSB o va întâlni pe Metaloglobus în deplasare, sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 18:30. Campioana vine după două victorii în campionat, ambele cu acelaşi scor, 1-0, cu Oţelul şi Universitatea Craiova.
- Reacţia lui Zeljko Kopic după ce Cătălin Cîrjan a debutat la naţională! Ce a spus despre evoluţia acestuia
- Gigi Becali l-a făcut praf pe jucătorul pe care a plătit 700.000 de euro şi l-a cedat gratis: “Aşa bun e”
- Becali îl ceartă pe Rădoi: “I se întunecă mintea câteodată, din mândrie!” De la ce a plecat conflictul
- Gigi Becali, o nouă dispută cu FRF. Ce sumă uriașă cere din partea Federației: „Nu poți să-i oprești”
- Gigi Becali a lămurit situaţia proiectului de lege din Parlament: “Cred că va trece! Mă obligi pe mine? Nu accept!”