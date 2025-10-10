Un jucător important al FCSB-ului s-a accidentat! Mihai Stoica: "A ieşit din antrenament" - Antena Sport

Închide meniul
Un jucător important al FCSB-ului s-a accidentat! Mihai Stoica: “A ieşit din antrenament”

Bogdan Stănescu Publicat: 10 octombrie 2025, 17:04

Comentarii
Jucătorii FCSB-ului / Sport Pictures

Mihai Stoica (60 de ani) a anunţat accidentarea unui jucător de bază al campioanei României, Valentin Creţu (36 de ani). Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului le-a dat şi o veste bună fanilor campioanei. Lixandru s-a antrenat şi e aproape de revenirea la FCSB.

FCSB se va putea baza şi pe Ionuţ Cercel (18 ani), una dintre variantele roş-albaştrilor pentru jucătorul U21 în campionat.

Mihai Stoica a anunţat accidentarea lui Valentin Creţu

Cercel și-a revenit. Crețu mai are niște probleme, a ieșit azi din antrenament. A acuzat niște dureri.

Lixandru a început să se antreneze, este la a 3-a zi în care se antrenează. Probabil că la sfârșitul săptămânii viitoare va intra și el cu echipa. Chiar l-am întrebat alaltăieri, zicea că nu mai are absolut niciun fel de problemă, ci doar când se mai întinde simte o mică jenă”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.

Creţu a evoluat în acest sezon numai în 3 partide în campionat, după ce în sezonul trecut era titular de bază. Veteranul a adunat 36 de partide în campionat sezonul trecut pentru echipa campioană. A marcat un gol şi a reuşit 4 assist-uri.

După pauza generată de meciurile echipelor naţionale, FCSB o va întâlni pe Metaloglobus în deplasare, sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 18:30. Campioana vine după două victorii în campionat, ambele cu acelaşi scor, 1-0, cu Oţelul şi Universitatea Craiova.

