Un nou transfer la FCSB! Gigi Becali a făcut anunţul: "E ca şi luat!" Salariul pe care îl oferă - Antena Sport

Gigi Becali a recunoscut că a fost impresionat de prestațiile lui Andrei Rațiu și a dezvăluit că a dorit să îl transfere la FCSB și în trecut.

Totuși, patronul a spus că nu a avut posibilitatea unui transfer, din cauza salariului mare pe care tricolorul îl are la Rayo, în La Liga.

„Man e Man, nu aia ce să zici, e un jucător valoros. În plus, mie îmi place de mult de ăla care e vopsit în cap verde (n.r. albastru – Andrei Rațiu), e bun fotbalist.

M-am gândit întotdeauna să îl iau, dar nu am avut posibilitatea, nu ai cum să îl iei, joacă prin Spania, are salariu mare, nu știu cât are, 700.000, nu pot să-l iau”, a spus Gigi Becali, la fanatik.ro.