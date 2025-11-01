Un ”UEFAntastic”, pus director sportiv la FCSB? "Sunt aproape de momentul în care să iau o decizie" - Antena Sport

Meme Stoica a anunţat recent că plănuieşte să aducă un director sportiv la FCSB, care să se ocupe de transferuri. Fostul jucător al FCSB, Nicolae Dică recunoaste că Meme i-a făcut o propunere în acest sens, dar în perioada în care Gâlcă era antrenor. Atunci a refuzat, dar acum nu ar mai spune nu, în contextul în care a făcut şi studii de director sportiv.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Mihai Stoica m-a adus prima oară la Steaua (n.r. FCSB), ca secund al lui Gâlcă, și tot MM îmi zicea să vin lângă el ca director sportiv. Am refuzat, pentru că îmi place să fiu antrenor. Vreau să încerc treaba asta. Sunt un om care, din 2008, de la 28 de ani, a început să își scrie antrenamentele. Asta mi-am dorit și îmi doresc în continuare. Dar viața… nu știi unde te duce”, a spus Nicolae Dică.

Plecat de la Concordia Chiajna, Nicolae Dică a rămas fără angajament şi ia în calcule să devină director sportiv.

„La fotbal nu pot să renunț, pentru că mi-a dat tot ce am în acest moment și nu pot să stau fără fotbal. Poate nu voi fi antrenor, poate voi fi altceva într-un club. De un an urmez și cursurile de director sportiv. M-am înscris la aceste cursuri pentru că mi s-au părut interesante. Am zis că m-ar ajuta și pe mine, ca antrenor. Chiar a fost o idee bună – am învățat foarte multe lucruri și este posibil oricând să renunț la cariera de antrenor și să merg pe cea de director sportiv. Ideal este să fiu antrenor, să fiu pe teren zi de zi – asta îmi place. Mi-am setat un timp limită. Chiar sunt aproape de momentul acela în care să iau o decizie. Poate fi un moment de cotitură pentru mine. Analizez. Depinde ce oferte voi avea ca antrenor!”, a mai spus Nicolae Dică, pentru GSP.ro.