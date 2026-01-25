Universitatea Craiova a câştigat, dar oltenii nu îl menajează pe Marcel Bîrsan: "Totuşi este fotbal" - Antena Sport

Închide meniul
Universitatea Craiova a câştigat, dar oltenii nu îl menajează pe Marcel Bîrsan: “Totuşi este fotbal”

Alex Masgras Publicat: 25 ianuarie 2026, 8:32

Filipe Coelho şi Marcel Bîrsan / Sport Pictures

Universitatea Craiova a învins-o pe FC Botoşani, scor 2-0, în etapa cu numărul 23 a Ligii 1, iar echipa pregătită de Filipe Coelho a revenit pe primul loc al clasamentului. Partida de pe Ion Oblemenco a fost una tensionată şi s-a lăsat şi cu un cartonaş roşu după fluierul final, primit de Mario Felgueiras, directorul sportiv al Universităţii Craiova.

Ambele echipe au fost nemulţumite de deciziile luate de centralul Marcel Bîrsan. Dacă Leo Grozavu a fost avertizat încă din primele minute, susţinând că arbitrul părea că vrea “să îi bată” pe cei de la FC Botoşani, Filipe Coelho a fost avertizat pentru proteste în urma unui fault acordat uşor la duelul dintre Baiaram şi Pavlovic.

Tudor Băluţă, după Universitatea Craiova – FC Botoşani 2-0: “E sport de contact”

Tudor Băluţă nu a dorit să vorbească prea mult despre arbitraj, dar a simţit nevoia să facă apel şi să ceară ca jocul să fie lăsat mai liber în anumite momente:

“Nu mă bag în discuții de arbitraj, dar e greu uneori să nu ai anumite reacții, ești implicat emoțional în ceea ce se întâmplă. Și cei de pe bancă au reacții și cei din teren, dar ce să zic? Nu vreau să intru în discuții din acestea, dar uneori ar trebui jocul lăsat un pic mai liber.

Am văzut faza cu Baiaram, e unu contra unu și se dă fault. Adică… Totuși este fotbal, e sport de contact, dar nu vreau să intru în discuții. Ar putea fi lăsat jocul mai liber în anumite momente”, a declarat Tudor Băluţă, la finalul meciului.

“Doar l-am întrebat de ce a oprit jocul la Baiaram şi am primit acel galben. Nu am spus nimic rău în opinia mea”, a spus şi Filipe Coelho, despre momentul în care a fost avertizat de central.

Universitatea Craiova a revenit pe primul loc în Liga 1 şi are 46 de puncte după 23 de etape, având un avans de 2 puncte în faţa celor de la Dinamo. Rapid, echipa de pe locul 3, are 42 de puncte, dar urmează să joace luni seară în etapa cu numărul 23, pe terenul celor de la UTA. FC Botoşani, echipă care a fost lider mai multe etape toamna aceasta, se află pe locul 5, cu 38 de puncte.

