Cartonaş roşu după Universitatea Craiova - FC Botoşani 2-0! Final de meci tenisonat pe Ion Oblemenco - Antena Sport

Universitatea Craiova a învins-o pe FC Botoşani cu 2-0, în etapa cu numărul 23 a Ligii 1, şi a revenit pe primul loc în clasament. Finalul meciului a fost tensionat, aşa cum a fost o bună parte a partidei de pe Ion Oblemenco.

La câteva secunde după fluierul final, un meleu s-a creat la mijlocul terenului. Implicaţi au fost mai mulţi jucători de la FC Botoşani, dar şi Mario Felguieras, directorul sportiv al oltenilor.

Mario Felgueiras a fost eliminat după Universitatea Craiova – FC Botoşani 2-0

Marcel Bîrsan, cel care a avut multe decizii contestate pe durata partidei, nu a stat foarte mult pe gânduri în momentul în care a izbucnit scandalul dintre portughez şi jucătorii de la FC Botoşani şi i-a arătat cartonaşul roşu oficialului de la Craiova.

Ulterior, Mario Felgueiras a ajuns la marginea terenului, acolo unde a avut un dialog destul de tare cu Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoşani.

Universitatea Craiova a revenit pe primul loc în Liga 1 şi are 46 de puncte după 23 de etape, având un avans de 2 puncte în faţa celor de la Dinamo. Rapid, echipa de pe locul 3, are 42 de puncte, dar urmează să joace luni seară în etapa cu numărul 23, pe terenul celor de la UTA. FC Botoşani, echipă care a fost lider mai multe etape toamna aceasta, se află pe locul 5, cu 38 de puncte.