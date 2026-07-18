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Lovitură de teatru în Premier League! Chelsea a bătut palma pentru un jucător din finala Mondialului: 137 milioane de euro

Sebastian Ujica Publicat: 18 iulie 2026, 21:13

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Lovitură de teatru în Premier League! Chelsea a bătut palma pentru un jucător din finala Mondialului: 137 milioane de euro

Morgan Rogers a pasat la golul Angliei în fața Argentinei / Getty Images

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Fără să fie calificată în viitorul sezon al cupelor europene, Chelsea continuă să facă transferuri uriașe: a ajuns la un acord cu Aston Villa pentru transferul lui Morgan Rogers.

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Oferta clubului londonez a fost acceptată, iar jucătorul urmează să facă vizita medicală după ce se încheie parcursul Angliei la Mondial, anunță The Athletic.

Rogers va semna cu Chelsea

Morgan Rogers, cel care a fost titular în semifinala cu Argentina de la Campionatul Mondial și a pasat decisiv la reușita lui Anthony Gordon, urmează să semneze un contract pe 6 ani cu Chelsea, cu opțiune pentru încă 12 luni. Vizita medicală va avea loc chiar luni, în Statele Unite.

Rogers vrea să meargă la Chelsea sub comanda lui Xabi Alonso. Arsenal a fost și ea interesată de Rogers, însă acesta a prioritizat un acord cu Chelsea, iar aceștia au reușit să bata palma cu Aston Villa.

Afacerea va reprezenta un record pentru Chelsea, peste transferul de 121 de milioane de euro al lui Enzo Fernandez din 2023. De asemenea, depășește transferul lui Elliot Anderson de la Nottingham Forest la Manchester City în această vară pentru 136 milioane de euro.

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Rogers a fost crescut de Manchester City țo West Brom, însă a plecat la Middlesbrough și apoi a ajuns la Villa în februarie 202 pentru 20 de milioane de euro, dintre care jumătate bonusuri de performanță. Boro a păstrat și 20% dintr-un viitor transfer, astfel că va primi acum mai mult decât în 2024!

Rogers a jucat 125 de partide pentru Villa și a înscris 31 de goluri și a dat 29 de assist-uri. El a fost convocat prima dată la națională în noiembrie 2024 și a jucat în toate cele 6 meciuri ale Angliei de la Mondial, titular însă doar cu Algeria și Argentina. El va avea un rol și în finala mică dintre Franța și Anglia, partidă care are loc astăzi de la 00:00 pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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