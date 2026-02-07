Universitatea Craiova, atac "cu talpa" la Adrian Mititelu: "Cetățeanul cu peste 500 de procese pierdute" - Antena Sport

Universitatea Craiova, formația patronată de Mihai Rotaru, a ținut să vină cu un comunicat după ultimele declarații făcute de Adrian Mititelu în spațiul public. Clubul din Liga 1 l-a atacat dur pe patronul lui FCU Craiova, care făcuse câteva declarații războinice după ce instanța a decis provizoriu că palmaresul Științei aparține echipei sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ziua de 5 februarie 2026 a fost una de sărbătoare pentru FCU Craiova și pentru suporterii ei. Curtea de Apel Timișoara a decis să respingă apelul depus de CS Universitatea Craiova în dosarul palmaresului Științei, motiv pentru care s-a revenit la decizia luată de Tribunalul Dolj în mai 2017.

Atunci, clubului lui Mihai Rotaru i s-a respins solicitarea de a-i fi recunoscut palmaresul, astfel că FCU Craiova a câștigat momentan trofeele și realizările Științei din perioada 1948-1991, CS Universitatea Craiova având dreptul să facă recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Universitatea Craiova, replică pentru Adrian Mititelu

La câteva zile distanță de decizia instanței din Timișoara, Mititelu a anunțat că va cere compensații lui CS U Craiova și că se va lupta să revendice stema cu leul, după ce palmaresul a revenit provizoriu la el. După aceste declarații, clubul lui Mihai Rotaru a ținut să emită un comunicat care a început cu o ironie la adresa finanțatorului de la FCU.

Ulterior, oltenii din Liga 1 au transmis de ce decizia Curții de Apel Timișoara nu este echivalentă cu o victorie a lui Adrian Mititelu. În plus, Univ. Craiova a lămurit și situația stemei și denumirii istorice a clubului, menționând că acestea nu pot fi câștigate de Mititelu, pentru că au fost câștigate în urma unor hotărâri definitive și irevocabile. În final, liderul din Liga 1 a făcut apel la jurnaliști și la societatea civilă.