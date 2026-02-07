Universitatea Craiova, atac "cu talpa" la Adrian Mititelu: "Cetățeanul cu peste 500 de procese pierdute" - Antena Sport

Universitatea Craiova, formația patronată de Mihai Rotaru, a ținut să vină cu un comunicat după ultimele declarații făcute de Adrian Mititelu în spațiul public. Clubul din Liga 1 l-a atacat dur pe patronul lui FCU Craiova, care făcuse câteva declarații războinice după ce instanța a decis provizoriu că palmaresul Științei aparține echipei sale.
Ziua de 5 februarie 2026 a fost una de sărbătoare pentru FCU Craiova și pentru suporterii ei. Curtea de Apel Timișoara a decis să respingă apelul depus de CS Universitatea Craiova în dosarul palmaresului Științei, motiv pentru care s-a revenit la decizia luată de Tribunalul Dolj în mai 2017.
Atunci, clubului lui Mihai Rotaru i s-a respins solicitarea de a-i fi recunoscut palmaresul, astfel că FCU Craiova a câștigat momentan trofeele și realizările Științei din perioada 1948-1991, CS Universitatea Craiova având dreptul să facă recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.
Universitatea Craiova, replică pentru Adrian Mititelu
La câteva zile distanță de decizia instanței din Timișoara, Mititelu a anunțat că va cere compensații lui CS U Craiova și că se va lupta să revendice stema cu leul, după ce palmaresul a revenit provizoriu la el. După aceste declarații, clubul lui Mihai Rotaru a ținut să emită un comunicat care a început cu o ironie la adresa finanțatorului de la FCU.
Ulterior, oltenii din Liga 1 au transmis de ce decizia Curții de Apel Timișoara nu este echivalentă cu o victorie a lui Adrian Mititelu. În plus, Univ. Craiova a lămurit și situația stemei și denumirii istorice a clubului, menționând că acestea nu pot fi câștigate de Mititelu, pentru că au fost câștigate în urma unor hotărâri definitive și irevocabile. În final, liderul din Liga 1 a făcut apel la jurnaliști și la societatea civilă.
“Pentru a tempera din elucubrațiile cetățeanului cu peste 500 de procese pierdute la activ, suntem nevoiți, cu toate că avem lucruri mult mai importante de făcut, să revenim asupra subiectului “palmaresului Științei”:
1. În acest proces, este exclus ca clubul aflat în faliment să câștige vreodată ceva pentru simplu motiv că procesul de la Timișoara este o acțiune în constatare prin care Clubul Sportiv Universitatea Craiova de drept public a cerut instanței să constate existența palmaresului în patrimoniul său. Probabil că instanța de judecată a constatat că nu este de competența sa să judece o astfel de cerere și a respins acțiunea fără ca asta să însemne ca vreuna dintre societățile aflate în faliment, insolvența, concordat sau alte situații juridice similare să dețină ceva cât de cât apropiat de “palmaresului Științei”.
2. Acest proces nu a avut ca obiect stema ori denumirea istorică de Universitatea Craiova, acestea fiind câștigate de către clubul sportiv de drept public printr-o succesiune de hotărâri ale Înaltei Curți de Casatie și Justiție a României, definitive, executorii și irevocabile. Nu există nici măcar vreo cale extraordinară de atac în aceste spețe pentru simplu motiv expus mai sus și anume că niciuna dintre societățile falimentare ori aflate în insolvență nu are cum să câștige ceva din dosarul aflat pe rol. Dincolo de faptul că această ultimă soluție la care face referire cetățeanul este supusă recursului la înalta Curte de Casație si Justiție.
3. Îndemnăm toți jurnaliștii care doresc în continuare să preia din poveștile nemuritoare prezentate de cetățean să contacteze Universitatea Craiova pentru lămuriri suplimentare.
4. Pe cât este posibil, nu vă mai lăsați mințiți și manipulați de un cetățean care nu a clădit nimic vreodată ci doar a distrus (lăudându-se cu asta!) și care, să nu uităm, până la momentul la care Clubul Sportiv de drept public să i le anuleze, avea denumirea și marca înregistrate pe persoana fizică. Astăzi, din fericire, acestea s-au întors la comunitate pentru totdeauna.
Reiterăm cel mai important lucru pentru noi, cei care iubim culorile alb albastre: Știința e mare si merge înainte! Forza Știința“, a fost comunicatul emis de liderul din Liga 1.
