Mirel Rădoi se teme înainte de Universitatea Craiova - Petrolul : "E un meci capcană!" - Antena Sport

Mirel Rădoi se teme înainte de Universitatea Craiova - Petrolul : "E un meci capcană!"

Mirel Rădoi se teme înainte de Universitatea Craiova – Petrolul : "E un meci capcană!"

Mirel Rădoi se teme înainte de Universitatea Craiova – Petrolul : “E un meci capcană!”

Alex Ioniță Publicat: 23 august 2025, 16:18

Mirel Rădoi se teme înainte de Universitatea Craiova – Petrolul : E un meci capcană!

Mirel Rădoi a vorbit înaintea partidei dintre Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești. Antrenorul oltenilor a dat de înțeles că se teme de faptul că jucătorii săi ar putea să nu fie concentrați la duelul de duminică.

Universitatea Craiova primește vizita celor de la Petrolul după victoria uriașă cu Bașakșehir, din turul „dublei” care contează pentru play-off-ul UEFA Conference League. Înaintea manșei retur, elevii lui Mirel Rădoi se vor duela cu „lupii galbeni”.

Ce a spus Mirel Rădoi înainte de Universitatea Craiova – Petrolul

Având în vedere importanța „dublei” cu Bașakșehir, Mirel Rădoi a dat de înțeles că jucătorii săi s-ar putea gândi doar la duelul retur, din play-off-ul Conference League. Astfel, antrenorul oltenilor consideră duelul cu Petrolul drept unul „capcană”.

“Venim după o victorie mare, sper ca toată lumea să fie concentrată pentru partida cu Petrolul. În momentul de față cel mai mare avantaj al nostru este că suporterii vor fi în număr cât mai mare alături de noi. E un meci capcană mâine seară. Un adversar care are cea mai bună apărare din Liga 1 în momentul de față, doar 5 goluri primite.

Nu excelează la goluri marcate, 6 goluri, adică o medie de un gol pe partidă. Se axează pe partea defensivă. Mâine seară va trebui să avem rădare și să așteptăm zonele pe care le-am pregătit. Organizarea defensivă foarte exactă este un punct forte al lor. Chiar dacă spun că mare parte din ei nu sunt, este evident că apare oboseala. Din cauza drumurilor.

Schimbăm orașele și hotelurile precum tricourile de joc. Sper ca starea emoțională pozitivă de la nivelul lotului să nu fie o problemă de relaxare mâine seară. Exceptând situația lui Paradela, care mai are nevoie de timp pentru a avea ritm de joc, nu avem probleme de lot”, a spus Mirel Rădoi.

Decizia luată de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, după succesul cu Başakşehir

Până la duelul retur cu Başakşehir, Universitatea Craiova va înfrunta Petrolul, pe teren propriu, în etapa a şaptea a Ligii 1. Partida se va disputa duminică, de la ora 18:30.

Conform fanatik.ro, Mirel Rădoi a decis să-şi menajeze toţi titularii în vederea returului cu turcii din Conference League. Antrenorul e decis să schimbe întreaga echipă de start la partida cu Petrolul, din Liga 1.

Totodată, sursa citată anterior mai menţionează că Mirel Rădoi le-a pregătit un program infernal elevilor săi. Oltenii au aterizat în jurul prânzului la Craiova, iar în această seară, antrenorul nu le-a dat liber jucătorilor săi. Aceştia au intrat direct în cantonament, având programat şi un antrenament vineri seara.

În campionat, Universitatea Craiova e lider detaşat, având 16 puncte, după şase etape disputate. Oltenii lui Mirel Rădoi sunt neînvinşi în noul sezon şi au înregistrat cinci victorii consecutive, ultima cu Csikszereda, scor 2-1.

