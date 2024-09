Valeriu Iftime a dezvăluit suma uriaşă pe care a pierdut-o sezonul trecut! Care e cea mai mare greşeală făcută în fotbal - Antena Sport

Valeriu Iftime a dezvăluit suma uriaşă pe care a pierdut-o sezonul trecut! Iftime a susţinut că „gaura” în urma campionatului trecut este de 3 milioane de euro.

Iftime a scos echipa la vânzare, dar a subliniat că nu a primit nicio ofertă serioasă. Ceruse o scrisoare de garanţie de 3 milioane de euro, dar nu i-a oferit nimeni una.

„(n.r: Domnule Iftime, în cei 20 de ani care e cea mai mare greșeală?) Anul trecut când am crezut în Croitoru, că face o echipă nouă. Și m-a costat mult… Mersul până la retrogradare, a fost o greșeală colosală! (n.r. V-a costat moral sau și material?) Material foarte tare! (n.r: Cam cât e gaura?) Trei milioane… Și ele se continuă. Foarte mulți bani pierduți pentru un gest de neatenție. Plus că eu am crezut că mă las… Voiam să mă las și găseam altceva ce să fac. Aveam proiectele mele personale. Am căutat doi ani să o vând.

Am avut tot felul de panglicari care-mi povesteau că vin să facă bani. Când îi aud că vor să facă bani cu echipa din Botoșani eu intru în pământ! Gata, uită! Am cerut trei milioane de euro prin scrisoare de garanție pentru trei ani. N-a adus nimeni… Am zis că le mai dau eu un milion, dar să-mi garanteze că-mi țin fotbalul. N-am găsit pe nimeni”, a declarat Valeriu Iftime pentru gsp.ro.

Iftime l-a demis pe Bogdan Andone, cu care s-a salvat sezonul trecut de la retrogradare

FC Botoşani s-a salvat sezonul trecut de la retrogradare, după ce a trecut de Mioveni la baraj. Bogdan Andone a fost antrenorul cu care FC Botoşani a scăpat de retrogradare.