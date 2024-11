Verdictul specialistului, după ce U Cluj s-a plâns de arbitrajul din meciul cu FCSB! Mesaj clar: „Asta e regula!” - Antena Sport

„Alte lucruri mă nemulțumesc, avem arbitru de la București, nimeni nu vorbește de asta, dar voi vorbi ei. Am văzut și eu Rapid cu Sibiu, am avut și noi penalty cum au avut și ei, nouă nu ni s-a dat. Am primit cartonaș galben, după ce am făcut un gest către Alex. Nu mi s-a întâmplat asta până acum, să jucăm cu Steaua, și să avem arbitru de la București. Să avem și noi arbitru din Cluj, la următorul meci.

Am greșit multe pase, am greșit la golul doi marcat de FCSB, îmi pare rău că am pierdut. Ne-am bătut singuri, dat sunt mici chestii care nu-mi plac, am și eu o vârstă, nu-mi plac. Altă chestie, la primul lor gol, a fost fault la mine, cu Edjouma”, a declarat Dan Nistor, conform primasport.ro.