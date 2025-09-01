Verdictul specialistului după fazele controversate din CFR Cluj - FCSB 2-2: „Nu trebuie să-i mai arbitreze” - Antena Sport

Specialistul a dat verdictul după fazele controversate din CFR Cluj – FCSB 2-2. Adrian Porumboiu a reacționat și a transmis că Sebastian Colțescu nu ar fi trebuit să fie delegat la acest meci.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Porumboiu consideră că FCSB ar fi meritat să primească penalty în minutul 80, atunci când Matei Ilie l-a tras de tricou pe Denis Alibec în minutul 80.

Verdictul specialistului după fazele controversate din CFR Cluj – FCSB 2-2

Totodată, fostul patron de la Vaslui consideră că și hențul comis în careu de Adrian Păun, în minutul 83, ar fi trebuit sancționat cu penalty. Acesta nu înțelege de ce Sebastian Colțescu nu a fost chemat de VAR la marginea terenului, pentru a revedea fazele.

„Trebuia un arbitru FIFA. De asta sunt 7 arbitri FIFA. Un arbitru FIFA era rezervă. Cu toate bunele și relele lui Colțescu, a fost o delegare neoportună. Nu trebuie să mai arbitreze FCSB. A fost simpatică declarația lui Gigi, că nu mai trebuie să arbitreze Colțescu meciurile lui CFR.

FIFA, UEFA insistă pe anumite legi, reguli, privind loviturile de la 11 metri la jucarea mingii cu mâna. Sunt multe elemente de luat în calcul. Ceea ce e discutabil e cum se aplică aceste reguli. La faza în care s-a acordat 11 metri pentru FCSB, distanța era foarte apropiată. S-a dat, asta e situația. Dar s-au întâmplat alte două care nu au fost date.