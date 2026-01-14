Veste bună pentru Dinamo, înaintea meciului cu U Cluj. Jucătorul care revine mai repede în lotul lui Zeljko Kopic - Antena Sport

Dinamo a primit o veste bună, înaintea meciului cu U Cluj, primul din Liga 1 din 2026. Zeljko Kopic îl va avea în lot pe Devis Epassy (32 de ani).

Portarul va reveni mai repede în lotul „câinilor”, după participarea la Cupa Africii pe Națiuni. Epassy a ajuns cu Camerun până în sferturile competiției, fiind învins de Maroc, scor 0-2.

Veste bună pentru Dinamo, înaintea meciului cu U Cluj: revine Devis Epassy

Devis Epassy se va alătura lotului condus de Zeljko Kopic joi, notează gsp.ro. Portarul, care nu a fost în cantonamentul din Antalya alături de „câini”, se va pregăti sub comanda tehnicianul croat pentru prima dată în 2026.

Epassy va face parte din lotul lui Dinamo pentru duelul cu U Cluj, duel care se va disputa duminică, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Cele două echipe se vor întâlni în runda a 22-a din Liga 1.

În ciuda faptului că va fi în lot, este de așteptat ca Epassy să fie menajat de Zeljko Kopic. Alexandru Roșca are cele mai mari șanse să fie titular în duelul cu U Cluj.