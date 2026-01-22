Veste excelentă pentru Dinamo. Kennedy Boateng, așteptat să semneze un nou contract: „Ne-am strâns mâna” - Antena Sport

Fanii lui Dinamo au primit o veste excelentă în ceea ce-l privește pe Kennedy Boateng. Fundașul central al „câinilor” e la un pas să semneze prelungirea contractului, fapt anunțat de directorul sportiv al clubului, Cosmin Mihalescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kennedy Boateng a intrat în ultimele șase luni de contract cu Dinamo, iar oficialii echipei au început negocierile cu fundașul în vederea unei noi înțelegeri. Cosmin Mihalescu a dezvăluit că a purtat discuții cu stopperul în cantonamentul din Antalya.

Veste excelentă pentru Dinamo în privința lui Kennedy Boateng

Directorul sportiv al lui Dinamo a declarat că și-a strâns mâna cu Boateng și urmează să pună la punct ultimele detalii privind noul contract al fundașului, care se va întinde pe două sezoane.

„Am avut o discuție în Antalya, am agreat un pachet financiar pe următorii 2 ani și a rămas să-l structurăm astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Cifra pe următorii 2 ani e agreată, a rămas doar să structurăm și să vedem cum introducem în această cifră și cifrele agentului, pentru că și el e o parte importantă a acestui deal. În continuare suntem în discuții și încercăm să găsim varianta cea mai bună.

(n.r. – Ești optimist că se semnează până la urmă?) Da. Eu mi-am strâns mâna cu Boateng și am spus că vom face asta, cred că se va face până la urmă. El fiind în ultimele 6 luni e posibil să-i ajungă pe la urechi și altfel de sume pe care le putem oferi.