Veste excelentă pentru Dinamo. Kennedy Boateng, așteptat să semneze un nou contract: „Ne-am strâns mâna” - Antena Sport

Fanii lui Dinamo au primit o veste excelentă în ceea ce-l privește pe Kennedy Boateng. Fundașul central al „câinilor” e la un pas să semneze prelungirea contractului, fapt anunțat de directorul sportiv al clubului, Cosmin Mihalescu.
Kennedy Boateng a intrat în ultimele șase luni de contract cu Dinamo, iar oficialii echipei au început negocierile cu fundașul în vederea unei noi înțelegeri. Cosmin Mihalescu a dezvăluit că a purtat discuții cu stopperul în cantonamentul din Antalya.
Veste excelentă pentru Dinamo în privința lui Kennedy Boateng
Directorul sportiv al lui Dinamo a declarat că și-a strâns mâna cu Boateng și urmează să pună la punct ultimele detalii privind noul contract al fundașului, care se va întinde pe două sezoane.
„Am avut o discuție în Antalya, am agreat un pachet financiar pe următorii 2 ani și a rămas să-l structurăm astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Cifra pe următorii 2 ani e agreată, a rămas doar să structurăm și să vedem cum introducem în această cifră și cifrele agentului, pentru că și el e o parte importantă a acestui deal. În continuare suntem în discuții și încercăm să găsim varianta cea mai bună.
(n.r. – Ești optimist că se semnează până la urmă?) Da. Eu mi-am strâns mâna cu Boateng și am spus că vom face asta, cred că se va face până la urmă. El fiind în ultimele 6 luni e posibil să-i ajungă pe la urechi și altfel de sume pe care le putem oferi.
(n.r. – Este posibil să ajungă și ofertă de la FCSB) Nu știu asta. Eu din câte știu din discuțiile pe care le-am avut cu el și-a propus să câștige în următorii 2 ani niște sume care nu s-ar putea câștiga nici măcar la celelalte echipe din campionat.
Dar după aceea, ținând aproape, am ajuns cumva la o cifră pe care Dinamo poate să i-o ofere pentru următorii 2 ani și care e confortabilă pentru noi, dar îl mulțumește și pe el. De asta zic că ne-am strâns mâna și a rămas doar să o structurăm așa cum trebuie”, a declarat Cosmin Mihalescu, conform fanatik.ro.
Întrebat despre salariul pe care îl va încasa Kennedy Boateng, Cosmin Mihalescu a oferit un răspuns clar. Fundașul ar urma să încaseze mai puțin de 25.000 de euro pe lună.
„(n.r. – Ar fi cel mai mare salariu de la Dinamo? Se vorbește de 25.000 de euro pe lună) Nu, mai avem până ajungem acolo. Este o discuție complexă. Nu avem cum să oferim la Dinamo un salariu lunar de 25.000 de euro în momentul acesta. Nu suntem nici la nivelul acela financiar și nu e niciun semnal pe care îl putem transmite în vestiar către ceilalți jucători”, a mai spus Mihalescu.
