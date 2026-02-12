Veste proastă pentru un club de tradiţie din România: a intrat în insolvenţă! - Antena Sport

Clubul Oţelul Galaţi a primit o veste proastă. A intrat în insolvenţă, după ce pe 4 februarie Tribunalul Galați a acceptat cererea formulată de avocatul fotbalistului Stiven Plaza, care a solicitat intrarea clubului în insolvență în baza unei datorii de numai 11.250 de euro, conform golazo.ro.

Decizia este executorie, dar nu definitivă, iar clubul gălăţean a făcut deja apel. Mai mult, datoria faţă de jucător a fost achitată.

În acest sens, Oţelul Galaţi a emis şi un comunicat de presă.

“SC Oțelul Galați informează suporterii, partenerii și opinia publică faptul că, printr-o hotărâre pronunțată la data de 04.02.2026, Tribunalul Galați a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței în urma unei cereri formulate de un creditor.

Precizăm în mod ferm că obligația financiară care a stat la baza acestei cereri A FOST ACHITATĂ INTEGRAL DE CĂTRE CLUB.