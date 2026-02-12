Veste proastă pentru un club de tradiţie din România: a intrat în insolvenţă! - Antena Sport

Clubul Oţelul Galaţi a primit o veste proastă. A intrat în insolvenţă, după ce pe 4 februarie Tribunalul Galați a acceptat cererea formulată de avocatul fotbalistului Stiven Plaza, care a solicitat intrarea clubului în insolvență în baza unei datorii de numai 11.250 de euro, conform golazo.ro.
Decizia este executorie, dar nu definitivă, iar clubul gălăţean a făcut deja apel. Mai mult, datoria faţă de jucător a fost achitată.
În acest sens, Oţelul Galaţi a emis şi un comunicat de presă.
“SC Oțelul Galați informează suporterii, partenerii și opinia publică faptul că, printr-o hotărâre pronunțată la data de 04.02.2026, Tribunalul Galați a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței în urma unei cereri formulate de un creditor.
Precizăm în mod ferm că obligația financiară care a stat la baza acestei cereri A FOST ACHITATĂ INTEGRAL DE CĂTRE CLUB.
Considerăm că, în aceste condiții, deschiderea procedurii este nejustificată, motiv pentru care clubul va exercita căile legale de atac prevăzute de lege, în termenul procedural, în vederea remedierii acestei situații”, se arată în comunicat.
- “Invenţii!” Antrenorul lui Metalist Harkov neagă “oferta de 4 milioane de euro” pentru Cătălin Cîrjan
- Plângere la CNCD împotriva clubului Dinamo în “cazul Baiaram”
- Dan Petrescu revine în antrenorat! Marele anunț făcut chiar de el: “Mă simt bine”
- Dinamo – Hermannstadt (LIVE TEXT, 18:00). Trupa lui Kopic luptă pentru primul loc în Cupa României
- Andrei Nicolescu a dat socoteală după campania de transferuri ratată de la Dinamo: “Percepție absolut greșită”