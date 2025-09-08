Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1 - Antena Sport

Mihai Stoica a făcut un anunţ cu privire la transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1. Oficialul campioanei a dat de înţeles că sunt şanse mici să mai ajungă vreun nou jucător în lotul lui Elias Charalambous.
Gigi Becali şi-a exprimat dorinţa de a mai transfera un fundaş central, până când fereastra de transferuri se va închide. Pe lista patronului de la FCSB a fost Mario Tudose, însă mutarea a picat în cele din urmă.
Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB
Mihai Stoica a transmis că în cazul unui nou transfer la FCSB, un alt jucător trebuie să iasă de pe listele de Liga 1 şi de Europa League. Luni, când perioada de meracto se va încheia în Liga 1, echipele îşi vor trimite şi listele la Liga 1.
“Ca FCSB să facă un transfer, trebuie să vedem prima dată cine o să plece. Trebuie să plece cineva ca să vină altcineva. Este o problemă foarte mare! Lista este deja ocupată. Mâine (n.r. luni) va fi definitivată lista pentru campionat”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
Mihai Stoica a mai vorbit şi despre situaţia lui Vlad Chiricheş, mărturisind că doar dacă Gigi Becali se va răzgândi fundaşul va fi trecut pe lista de Liga 1. El a fost scos din lot după gafa comisă în duelul dintre CFR Cluj şi FCSB, încheiat cu scorul de 2-2, în ultima rundă de Liga 1.
Tudose ar fi intrat pe lista B. Trebuie să se înțeleagă foarte clar că la lista B singurul criteriu este vârsta. Toți jucătorii născuți după 1 ianuarie 2004 pot intra pe lista B oricând, fără număr. La UEFA pot intra fără număr doar jucătorii născuți după 1 ianuarie 2004 crescuți de club, care au 2 ani la club”, a mai spus Mihai Stoica.
