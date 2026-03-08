Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Vestea "de titlu" pentru olteni anunţată chiar înainte de Rapid - Universitatea Craiova - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Vestea “de titlu” pentru olteni anunţată chiar înainte de Rapid – Universitatea Craiova

Vestea “de titlu” pentru olteni anunţată chiar înainte de Rapid – Universitatea Craiova

Dan Roșu Publicat: 8 martie 2026, 15:00

Comentarii
Vestea de titlu pentru olteni anunţată chiar înainte de Rapid – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova - Sport Pictures

Mihnea Rădulescu Rădulescu a anunţat că în două săptămâni se va pregăti cu echipa. Vestea a venit chiar în ziua meciului dintre Rapid şi Universitatea Craiova şi este una extrem de importantă, ţinând cont că oltenii luptă pentru titlu şi Cupa României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Omul din atacul Craiovei și-a rupt ligamentele încrucișate în timpul unui duel cu FCSB. După operaţie şi recuperare, jucătorul de 20 de ani cotat la 750.000 de euro e aproape de revenire, putând fi folosit în play-off.

Revine Mihnea Rădulescu la Universitatea Craiova

“Clar, acum stafful decide. E posibil să vrea să mă protejeze, să nu riște. Eu mă simt pregătit, simt că pot să joc. Am o mare foame de fotbal. Mă gândesc, normal, în primul rând la sănătatea mea.

Nu e niciun fel de risc, după părerea mea. În două săptămâni revin cu echipa. Am făcut toate antrenamentele posibile”, a spus Rădulescu.

Până la accidentarea contra FCSB-ului, Rădulescu adunase 13 partide în tricoul din Bănie și marcase de două ori.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Observator
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Un apropiat al lui Mircea Lucescu, blocat la Dubai cu Bill Gates: ,,Și-a schimbat părerea despre Donald Trump”. Exclusiv
Fanatik.ro
Un apropiat al lui Mircea Lucescu, blocat la Dubai cu Bill Gates: ,,Și-a schimbat părerea despre Donald Trump”. Exclusiv
15:54
FotoCum a fost surprinsă Jordan Chiles în timp ce Ana Bărbosu efectua exerciţiul la sol. Duel uriaş în Statele Unite
15:14
Se anunță „infern” pentru Universitatea Craiova pe Giulești! Anunțul făcut de Rapid
15:10
Declaraţia cu care Novak Djokovic a uimit pe toată lumea
14:59
Pep Guardiola, suspendat două etape după criza de nervi din Newcastle – Manchester City! Ce meciuri va rata
14:48
Cristiano Bergodi le-a pus gând rău granzilor din Liga 1, după 3-1 cu FCSB: „Urmează un turneu de 10 finale”
14:29
VIDEOAlexandru Maxim, al patrulea gol al sezonului în Turcia! Românul a marcat în meciul cu Karagumruk
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali i-a decis viitorul lui Mihai Stoica după ce Charalambous şi Pintilii au demisionat! 2 VIDEOGeorge Russell, câştigător în Marele Premiu al Australiei! “Dublă” pentru Mercedes în prima cursă a sezonului 3 “Din ei doi aş alege” Gigi Becali, sfătuit pe cine să pună antrenor la FCSB! 4 Suporterii FCSB i-au ironizat pe jucătorii lui Elias Charalambous! Ce au scandat la finalul primei reprize cu U Cluj 5 Michael Ballack, declaraţii cutremurătoare despre moartea fiului său: “Mă tulbură prea mult….” 6 BREAKING NEWSElias Charalambous şi-a dat demisia: “Este ultima mea zi la echipă!” Şi Pintilii a plecat
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”