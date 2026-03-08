Vestea "de titlu" pentru olteni anunţată chiar înainte de Rapid - Universitatea Craiova - Antena Sport

Mihnea Rădulescu Rădulescu a anunţat că în două săptămâni se va pregăti cu echipa. Vestea a venit chiar în ziua meciului dintre Rapid şi Universitatea Craiova şi este una extrem de importantă, ţinând cont că oltenii luptă pentru titlu şi Cupa României.
Omul din atacul Craiovei și-a rupt ligamentele încrucișate în timpul unui duel cu FCSB. După operaţie şi recuperare, jucătorul de 20 de ani cotat la 750.000 de euro e aproape de revenire, putând fi folosit în play-off.
Revine Mihnea Rădulescu la Universitatea Craiova
“Clar, acum stafful decide. E posibil să vrea să mă protejeze, să nu riște. Eu mă simt pregătit, simt că pot să joc. Am o mare foame de fotbal. Mă gândesc, normal, în primul rând la sănătatea mea.
Nu e niciun fel de risc, după părerea mea. În două săptămâni revin cu echipa. Am făcut toate antrenamentele posibile”, a spus Rădulescu.
Până la accidentarea contra FCSB-ului, Rădulescu adunase 13 partide în tricoul din Bănie și marcase de două ori.
