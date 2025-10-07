Mesajul transmis de Universitatea Craiova, după accidentarea cumplită a lui Mihnea Rădulescu: "Capul sus!" - Antena Sport

Închide meniul
Mesajul transmis de Universitatea Craiova, după accidentarea cumplită a lui Mihnea Rădulescu: “Capul sus!”

Andrei Nicolae Publicat: 7 octombrie 2025, 12:02

Mihnea Rădulescu, după meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB / Sport Pictures

Universitatea Craiova a venit cu un mesaj oficial legat de accidentarea lui Mihnea Rădulescu din meciul cu FCSB, iar oltenii au confirmat informația apărută de ieri în presă. Mijlocașul alb-albastru a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior și urmează să se opereze, iar “leii din Bănie” și-au arătat susținerea față de el în aceste momente grele.

Mihnea Rădulescu s-a accidentat în derby-ul echipei sale contra FCSB-ului la o fază în care nu a intrat în contact cu nimeni, ci pur și simplu nu a călcat corect în gazon. Încă din timpul meciului, jucătorul de 20 de ani a părut că știe că problema sa e una serioasă, ținând cont că a părăsit terenul în lacrimi, fiind imediat înlocuit de Mirel Rădoi în minutul 14.

Univ. Craiova, mesaj de susținere pentru Mihnea Rădulescu

Tânărul fotbalist al oltenilor urmează să aibă intervenția chirurgicală miercuri, în Italia, la Roma. Alb-albaștrii i-au transmis jucătorului de 20 de ani că îl așteaptă cât mai repede pe teren, deși astfel de accidentări obligă în general sportivii să stea luni bune pe bară.

Capul sus, Mihnea Rădulescu! Fotbalistul nostru a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la nivelul genunchiului stâng și va fi operat miercuri la clinica Villa Stuart din Roma de către Prof. Pier Paolo Mariani. Te așteptăm cât mai rapid pe teren, leule“, a fost mesajul transmis de formația olteană.

Până la accidentarea contra FCSB-ului, Rădulescu adunase 13 partide în tricoul din Bănie și marcase de două ori.

Citește și:
