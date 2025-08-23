Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid. Ce se întâmplă cu Cristi Manea și Andrei Borza - Antena Sport

Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid, după succesul la limită cu Metaloglobus, din etapa a șaptea a Ligii 1. Giuleștenii s-au impus cu 2-1 grație golurilor marcate de „Dina” Grameni și Elvir Koljic.
După meci, acționaru minoritar al echipei de sub Grant a dezvăluit că se poartă discuții pentru transferul unui mijlocaș ofensiv, până la finalul perioadei de mercato.
Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid
Totodată, Victor Angelescu a declarat și faptul că două cluburi sunt interesate de Andrei Borza, însă nu au oferit un răspuns final după ce au aflat prețul cerut de Rapid pentru el. În privința lui Cristi Manea, oficialul giuleștenilor a dezvăluit că acesta va continua la Rapid.
„Ne mai dorim să facem un transfer, un singur jucător, un mijlocaș ofensiv. Avem discuții pe mai multe piste, dar nu e nimic concret care să se finalizeze în următoarele zile. Toți jucătorii aduși au fost propuși de Mauro Pederzoli, împreună cu departamentul de scouting și cu Costel.
De exemplu, Baroan a fost propus de Mauro. Dacă antrenorul nu-și dorește un jucător, nu-l aducem. El are ultimul cuvânt. Antrenorul trebuie să fie de acord și să creadă că se poate baza pe el. Așa am procedat cu toți antrenorii. Toate transferurile pe care le-am făcut au avut acordul lui Costel și el a considerat că ne pot ajuta.
În acest moment, nu se mai aude nimic de transferul lui Borza. Sunt discuții cu două cluburi, noi le-am transmis opinia noastră finală. Dacă vor achita ce am cerut, va pleca. Dacă nu, mai bine. Am cerut suma corectă pentru el. Poate pare mult, poate pare puțin.
Cu Manea nu se întâmplă nimic, e jucătorul nostru, se reface și, din ce știu eu, va fi în lot. Nu mai există nicio discuție în privința lui, va rămâne aici”, a declarat Victor Angelescu, conform digisport.ro, după Metaloglobus – Rapid 1-2.
Costel Gâlcă a spus care este problema Rapidului, după 2-1 cu Metaloglobus
Costel Gâlcă a oferit prima reacție după Metaloglobus – Rapid 1-2. Antrenorul giuleștenilor a spus care este problema echipei sale, la interviul de la finalul partidei.