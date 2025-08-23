Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid. Ce se întâmplă cu Cristi Manea și Andrei Borza - Antena Sport

Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid, după succesul la limită cu Metaloglobus, din etapa a șaptea a Ligii 1. Giuleștenii s-au impus cu 2-1 grație golurilor marcate de „Dina” Grameni și Elvir Koljic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După meci, acționaru minoritar al echipei de sub Grant a dezvăluit că se poartă discuții pentru transferul unui mijlocaș ofensiv, până la finalul perioadei de mercato.

Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid

Totodată, Victor Angelescu a declarat și faptul că două cluburi sunt interesate de Andrei Borza, însă nu au oferit un răspuns final după ce au aflat prețul cerut de Rapid pentru el. În privința lui Cristi Manea, oficialul giuleștenilor a dezvăluit că acesta va continua la Rapid.

„Ne mai dorim să facem un transfer, un singur jucător, un mijlocaș ofensiv. Avem discuții pe mai multe piste, dar nu e nimic concret care să se finalizeze în următoarele zile. Toți jucătorii aduși au fost propuși de Mauro Pederzoli, împreună cu departamentul de scouting și cu Costel.

De exemplu, Baroan a fost propus de Mauro. Dacă antrenorul nu-și dorește un jucător, nu-l aducem. El are ultimul cuvânt. Antrenorul trebuie să fie de acord și să creadă că se poate baza pe el. Așa am procedat cu toți antrenorii. Toate transferurile pe care le-am făcut au avut acordul lui Costel și el a considerat că ne pot ajuta.