Victor Angelescu a spus ce rezultat îşi doreşte la FCSB - Craiova, după ce Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1 - Antena Sport

Victor Angelescu a spus ce rezultat îşi doreşte la derby-ul dintre FCSB şi Universitatea Craiova, după ce Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1. Giuleştenii au învins-o cu 3-1 pe Farul şi i-au depăşit pe olteni în fruntea campionatului.
Victor Angelescu a recunoscut că şi-ar dori ca derby-ul de pe Arena Naţională, din această seară, să se încheie la egalitate, rezultat care ar lăsa-o pe Rapid tot pe prima poziţie în Liga 1. În acest context, giuleştenii au putea pierde primul loc doar dacă Botoşani o va învinge luni pe UTA.
Victor Angelescu a oferit declaraţii şi despre meciul cu Farul, subliniind că în repriza secundă, după ce Ionuţ Vînă a redus din diferenţă, constănţenii ar fi putut chiar să egaleze. Preşedintele giuleştenilor a subliniat că pentru moment, obiectivul echipei este calificarea în play-off.
“Egalul ne-ar conveni diseară, cred că e cel mai bun rezultat. Cred că FCSB va intra în play-off și nu le fac lor calculele. Îmi doresc să câștigăm când jucăm cu ei.
Noi ne uităm la noi, practic ar pierde amândouă puncte dacă se termină egal. În rest, ne uităm la ce avem noi de făcut și vom vedea cu cine vom fi în play-off.
Nu a fost noroc cu Farul. Putea fi 3-0 la pauză, am jucat mai bine decât ei, nu mi se pare că am avut noroc în acest meci. Golurile sunt goluri.
Puteau să ne egaleze, să fie altfel meciul, dar mă bucur că am reușit să trecem peste acele 15 minute, să marcăm și după aceea totul a fost OK.
Suntem mult mai uniți în acest sezon, echipă, antrenor, conducere. Contează cum vom trece peste momentele mai dificile, cum a fost cel cu Hermannstadt.
Vor mai apărea momente grele și sper eu să fim uniți și să le gestionăm diferit față de sezonul trecut, să avem și noi un sezon așa cum ne-am dorit.
Nu știu dacă ne asumăm, am declarat că eu îmi doresc titlul înainte de începerea sezonului. Ar fi… să sărim de la locul 5 la titlu ca obiectiv al clubului, cred că nu e normal.
Obiectivul e play-off-ul, iar dacă vom fi acolo îmi doresc să ne batem la titlu”, a declarat Victor Angelescu, conform digisport.ro, după Rapid – Farul 3-1.
