Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Victor Angelescu a spus ce rezultat îşi doreşte la FCSB - Craiova, după ce Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Victor Angelescu a spus ce rezultat îşi doreşte la FCSB – Craiova, după ce Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1

Victor Angelescu a spus ce rezultat îşi doreşte la FCSB – Craiova, după ce Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1

Publicat: 5 octombrie 2025, 8:38

Comentarii
Victor Angelescu a spus ce rezultat îşi doreşte la FCSB – Craiova, după ce Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1

Dan Şucu şi Victor Angelescu - Sport Pictures

Victor Angelescu a spus ce rezultat îşi doreşte la derby-ul dintre FCSB şi Universitatea Craiova, după ce Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1. Giuleştenii au învins-o cu 3-1 pe Farul şi i-au depăşit pe olteni în fruntea campionatului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victor Angelescu a recunoscut că şi-ar dori ca derby-ul de pe Arena Naţională, din această seară, să se încheie la egalitate, rezultat care ar lăsa-o pe Rapid tot pe prima poziţie în Liga 1. În acest context, giuleştenii au putea pierde primul loc doar dacă Botoşani o va învinge luni pe UTA.

Victor Angelescu a spus ce rezultat îşi doreşte la FCSB – Craiova, după Rapid – Farul 3-1

Victor Angelescu a oferit declaraţii şi despre meciul cu Farul, subliniind că în repriza secundă, după ce Ionuţ Vînă a redus din diferenţă, constănţenii ar fi putut chiar să egaleze. Preşedintele giuleştenilor a subliniat că pentru moment, obiectivul echipei este calificarea în play-off.

“Egalul ne-ar conveni diseară, cred că e cel mai bun rezultat. Cred că FCSB va intra în play-off și nu le fac lor calculele. Îmi doresc să câștigăm când jucăm cu ei.

Noi ne uităm la noi, practic ar pierde amândouă puncte dacă se termină egal. În rest, ne uităm la ce avem noi de făcut și vom vedea cu cine vom fi în play-off.

Reclamă
Reclamă

Nu a fost noroc cu Farul. Putea fi 3-0 la pauză, am jucat mai bine decât ei, nu mi se pare că am avut noroc în acest meci. Golurile sunt goluri.

Puteau să ne egaleze, să fie altfel meciul, dar mă bucur că am reușit să trecem peste acele 15 minute, să marcăm și după aceea totul a fost OK.

Suntem mult mai uniți în acest sezon, echipă, antrenor, conducere. Contează cum vom trece peste momentele mai dificile, cum a fost cel cu Hermannstadt.

Exclusiv. Prima reacție a Elenei Udrea după decizia Curţii de Apel în cazul Alinei BicaExclusiv. Prima reacție a Elenei Udrea după decizia Curţii de Apel în cazul Alinei Bica
Reclamă

Vor mai apărea momente grele și sper eu să fim uniți și să le gestionăm diferit față de sezonul trecut, să avem și noi un sezon așa cum ne-am dorit.

Nu știu dacă ne asumăm, am declarat că eu îmi doresc titlul înainte de începerea sezonului. Ar fi… să sărim de la locul 5 la titlu ca obiectiv al clubului, cred că nu e normal.

Obiectivul e play-off-ul, iar dacă vom fi acolo îmi doresc să ne batem la titlu”, a declarat Victor Angelescu, conform digisport.ro, după Rapid – Farul 3-1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie
Observator
Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie
Georgina Rodríguez, o nouă lansare de succes. Anunțul făcut de iubita lui Cristiano Ronaldo
Fanatik.ro
Georgina Rodríguez, o nouă lansare de succes. Anunțul făcut de iubita lui Cristiano Ronaldo
8:27
Cristi Chivu i-a lăsat cu gura deschisă pe jurnaliştii italieni, după ce a dus-o pe Inter la 5 victorii consecutive
23:56 4 oct.
Cursa Marelui Premiu de la Singapore LIVE VIDEO (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Russell pleacă din pole
23:26 4 oct.
Costel Gâlcă și-a taxat jucătorii după ce Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1: „Am intrat relaxați, ne-a fost frică”
23:23 4 oct.
Cristi Manea, despre convocarea la naţionala României: “M-am bucurat ca un copil”. Ce a spus despre FCSB – Universitaea Craiova
23:07 4 oct.
Alexandru Dobre, semnal de alarmă după ce a marcat o „dublă” și a dus-o pe Rapid pe primul loc: „Dacă vrem să ne menținem…”
22:28 4 oct.
Rapid – Farul 3-1. Giuleştenii au trecut pe primul loc în Liga 1. Alex Dobre a reuşit o dublă
Vezi toate știrile
1 “Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor 2 VIDEOIanis Hagi, gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor! A pasat decisiv la golul secund 3 VIDEOGeorge Russell, pole-position în Marele Premiu de la Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY) 4 Omul meciului Inter – Cremonese 4-1 i-a mulţumit lui Chivu: “E important să îl am antrenor” 5 Dorinel Munteanu, aproape de revenire. Antrenorul cu care se luptă pentru a prelua noua echipă 6 Inter – Cremonese 4-1. Echipa lui Cristi Chivu, a cincea victorie la rând. Bonny, omul meciului
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”
“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor