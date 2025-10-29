Victor Angelescu i-a dat replica lui Marius Șumudică: "A avut șansa lui" - Antena Sport

Închide meniul
Victor Angelescu i-a dat replica lui Marius Șumudică: "A avut șansa lui"

Victor Angelescu i-a dat replica lui Marius Șumudică: "A avut șansa lui"

Victor Angelescu i-a dat replica lui Marius Șumudică: “A avut șansa lui”

Andrei Nicolae Publicat: 29 octombrie 2025, 12:11

Victor Angelescu i-a dat replica lui Marius Șumudică: A avut șansa lui

Victor Angelescu - Marius Șumudică / Colaj Hepta + Profimedia

Victor Angelescu a ținut să ofere un răspuns declarațiilor lui Marius Șumudică, după ce antrenorul s-a arătat sătul de comparațiile dintre el și Costel Gâlcă. Recent, fostul antrenor al Rapidului a făcut o paralelă între condițiile în care s-au aflat el și actualul antrenor al giuleștenilor și motivul pentru care alb-vișiniii merg mai bine la un sezon distanță după despărțirea sa de club.

Angelescu a avut un discurs echilibrat la adresa lui Șumudică și a explicat cum tehnicianul și-a jucat deja șansa, având un sezon mediocru pe banca Rapidului. În plus, acționarul minoritar a precizat că nu vrea să facă speculații cu privire la o acuzație făcută de “Șumi”, care a mai spus în cadrul tiradei sale că “s-au epurat niște ciuperci otrăvitoare”.

Cum i-a răspuns Angelescu lui Șumudică

Nu ştiu dacă se referă la jucători. E declaraţia lui, nu aş vrea să comentez declaraţia unui om, nu e a mea. Kait e un jucător care a jucat la noi mai mult de 100 de meciuri. Nu-mi place să speculez. Am spus că vrem să mergem pe omogenitate, vrem să rămânem cu jucătorii ăştia.

Asta a fost strategia noastră. Noi am crezut în acest grup de jucători, nu cred că e momentul. Nu ştiu de unde e chestia asta, că s-au făcut comparaţii. Poate a fost supărat de o comparaţie.

Marius a avut şansa lui, şi-a îndeplinit un obiectiv (n.r. calificarea în play-off), nu am avut cel mai bun sezon. Ce a fost a fost, avem un sezon foarte bun cu Costel, până acum. Sperăm să o ţinem tot aşa. Poate comparaţia e că noi suntem cu aceeaşi echipă de anul trecut, normal. Keita a fost, jumătate de sezon. Doar Kramer nou, nou“, a spus Angelescu, potrivit primasport.ro.

Ce declarase Marius Șumudică

Eu am prins o perioadă de tranziţie. Am luat echipa de pe locul 13, iar valoarea campionatului trecut era incomparabilă cu cea de anul acesta. De ce? Anul trecut, Dinamo era Dinamo, cu Selmani, Olsen, Homawoo, Abdallah, sunt jucători pe care i-au pierdut şi Dinamo e sub ce a fost anul trecut.

FCSB, cum arăta anul trecut… Acolo sunt mai mulţi factori pentru care nu i-am bătut. Haideţi să vedem CFR cum era anul trecut. În play-off au ajuns anul trecut CFR, FCSB, Dinamo, Rapid, echipe cu suporteri. Cred că a fost cel mai greu play-off din ultimii ani.

Media de vârstă a Rapidului… Eram nevoit să joc cu 3 underi la un moment dat. Din septembrie, când am adus 5 jucători, s-a schimbat faţa echipei. Am avut a doua apărare din campionat, aviz amatorilor care fac comparaţii. Asta făcea Şumudică anul trecut. Anul ăsta s-au epurat nişte ciuperci otrăvitoare, iar acum este uşor de lucrat la Rapid.

Sunt mulţi factori… Stăm şi analizăm ce a făcut Şumudică şi ce face Gâlcă. Cu tot respectul pentru toţi de acolo, să se gândească şi la ce am spus eu acum. Apar peste tot numai comparaţii cu ce s-a întâmplat anul trecut şi ce se întâmplă anul acesta…“.

