Victor Angelescu i-a dat replica lui Marius Șumudică: "A avut șansa lui" - Antena Sport

Victor Angelescu a ținut să ofere un răspuns declarațiilor lui Marius Șumudică, după ce antrenorul s-a arătat sătul de comparațiile dintre el și Costel Gâlcă. Recent, fostul antrenor al Rapidului a făcut o paralelă între condițiile în care s-au aflat el și actualul antrenor al giuleștenilor și motivul pentru care alb-vișiniii merg mai bine la un sezon distanță după despărțirea sa de club.

Angelescu a avut un discurs echilibrat la adresa lui Șumudică și a explicat cum tehnicianul și-a jucat deja șansa, având un sezon mediocru pe banca Rapidului. În plus, acționarul minoritar a precizat că nu vrea să facă speculații cu privire la o acuzație făcută de “Șumi”, care a mai spus în cadrul tiradei sale că “s-au epurat niște ciuperci otrăvitoare”.

Cum i-a răspuns Angelescu lui Șumudică

“Nu ştiu dacă se referă la jucători. E declaraţia lui, nu aş vrea să comentez declaraţia unui om, nu e a mea. Kait e un jucător care a jucat la noi mai mult de 100 de meciuri. Nu-mi place să speculez. Am spus că vrem să mergem pe omogenitate, vrem să rămânem cu jucătorii ăştia.

Asta a fost strategia noastră. Noi am crezut în acest grup de jucători, nu cred că e momentul. Nu ştiu de unde e chestia asta, că s-au făcut comparaţii. Poate a fost supărat de o comparaţie.

Marius a avut şansa lui, şi-a îndeplinit un obiectiv (n.r. calificarea în play-off), nu am avut cel mai bun sezon. Ce a fost a fost, avem un sezon foarte bun cu Costel, până acum. Sperăm să o ţinem tot aşa. Poate comparaţia e că noi suntem cu aceeaşi echipă de anul trecut, normal. Keita a fost, jumătate de sezon. Doar Kramer nou, nou“, a spus Angelescu, potrivit primasport.ro.