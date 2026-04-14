Victor Angelescu îi ia apărarea lui Alex Dobre, după tensiunile cu Gâlcă: “S-a exagerat foarte mult”

Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), i-a luat apărarea lui Alex Dobre (27 de ani), după tensiunile acestuia cu antrenorul giuleştenilor, Costel Gâlcă (54 de ani).
Angelescu a spus că Dobre a fost supărat, în primul rând, pe evoluţia lui şi după aceea pe faptul că a fost înlocuit. Legat de declaraţiile lui Dobre legate de tactică, Angelescu a punctat că, cu aceeaşi tactică, a marcat 15 goluri în campionat şi 2 în Cupa României.
Victor Angelescu, după tensiunile dintre Dobre şi Gâlcă: “Lucruri de genul ăsta se întâmplă”
„A fost supărare. Ştiu foarte sigur că a fost supărat în primul rând pe evoluţia lui şi, după, şi în al doilea rând pentru că a fost schimbat.
Lucruri de genul ăsta se întâmplă. Am văzut că s-a exagerat foarte mult pe faptul că nu a dat mâna cu antrenorii… a dat mâna după, doar că era frustrat. Era nervos.
(n.r. gestul iniţial ţi s-a părut ok?) Nu, dar repet. Am mai fost întrebat şi despre gestul lui Onea. Acum ce facem, punem microscopul pe fiecare dintre ei şi vedem dacă în fiecare minut din cele 90 sunt ok? Era frustrat, realitatea e că a făcut un meci slab, cum a făcut toată echipa.
(n.r. dar el dă vina pe tactică) Când eşti nervos şi vorbeşti la cald, normal că spui lucruri care… până la urmă, Dobre a dat cele 15 goluri în campionat şi două în Cupă cu Costel Gâlcă şi nu am schimbat prea mult tactica”, a declarat Victor Angelescu pentru primasport.ro.
Alex Dobre a spus că tactica lui Costel Gâlcă nu-l pune în valoare
După egalul de pe teren propriu cu FC Argeş, 0-0, căpitanul Rapidului, Alex Dobre (27 de ani), a trimis “săgeţi” spre Costel Gâlcă, afirmând că nu joacă într-o poziţie care să-l avantajeze.
“Nici tactica nu mă pune să joc 100% pe calitățile mele și de-aia și performanța mea este mai slabă decât de obicei”, a declarat Alex Dobre.
Gâlcă a recunoscut “frustrările” din interiorul echipei şi i-a răspuns acid lui Alex Dobre.
“(întrebat de Alex Dobre) Eu mă gândesc la un grup, nu la un jucător. Dacă nu putea, trebuia să-mi spună. Frustrări sunt, dar trebuie să o scoatem la capăt. Avem obiectiv, trebuie să ne clasăm pe un loc de cupe europene. Toţi trebuie să ne asumăm”, a spus Costel Gâlcă.
Rapid a învins-o cu 3-2 pe Dinamo în primul meci din play-off, dar apoi a înregistrat o remiză şi a pierdut două partide. Giuleştenii s-au îndepărtat de titlu, fiind în prezent la 7 puncte în spatele liderului U Cluj.
- Costel Gâlcă, sfătuit de un fost antrenor al Rapidului să-l ţină pe bancă pe Dobre: “Nici nu se pune problema”
- „6 înfrângeri în Liga 1 și câștigarea Cupei?” Răspunsul dat de Andrei Nicolescu. Care e obiectivul lui Dinamo
- Florin Prunea a numit principala favorită la titlu, după etapa a patra a play-off-ului: „Au o poftă de joc extraordinară”
- Marius Niculae a văzut-o pe Dinamo cu CFR Cluj şi a dat verdictul despre echipa lui Zeljko Kopic!
- „Eventul, nu doar titlu”. Ioan Ovidiu Sabău, convins că U Cluj poate scrie istorie. Ce a spus despre transferul lui Stanciu