Victor Angelescu îi ia apărarea lui Alex Dobre, după tensiunile cu Gâlcă: “S-a exagerat foarte mult”

Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), i-a luat apărarea lui Alex Dobre (27 de ani), după tensiunile acestuia cu antrenorul giuleştenilor, Costel Gâlcă (54 de ani).

Angelescu a spus că Dobre a fost supărat, în primul rând, pe evoluţia lui şi după aceea pe faptul că a fost înlocuit. Legat de declaraţiile lui Dobre legate de tactică, Angelescu a punctat că, cu aceeaşi tactică, a marcat 15 goluri în campionat şi 2 în Cupa României.

Victor Angelescu, după tensiunile dintre Dobre şi Gâlcă: “Lucruri de genul ăsta se întâmplă”

„A fost supărare. Ştiu foarte sigur că a fost supărat în primul rând pe evoluţia lui şi, după, şi în al doilea rând pentru că a fost schimbat.

Lucruri de genul ăsta se întâmplă. Am văzut că s-a exagerat foarte mult pe faptul că nu a dat mâna cu antrenorii… a dat mâna după, doar că era frustrat. Era nervos.

(n.r. gestul iniţial ţi s-a părut ok?) Nu, dar repet. Am mai fost întrebat şi despre gestul lui Onea. Acum ce facem, punem microscopul pe fiecare dintre ei şi vedem dacă în fiecare minut din cele 90 sunt ok? Era frustrat, realitatea e că a făcut un meci slab, cum a făcut toată echipa.