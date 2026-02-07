Victor Angelescu, verdict despre Olimpiu Moruțan și Daniel Paraschiv după derby-ul cu Petrolul: "Eu cred asta" - Antena Sport

Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar al Rapidului, a avut o intervenție la TV după meciul încheiat la egalitate dintre echipa sa și Petrolul, scor 1-1. Oficialul giuleștenilor a vorbit inclusiv despre situația a două transferuri făcute de club în această iarnă, și anume Moruțan și Paraschiv, care au fost titulari în partida de sub Podul Grant.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid a obținut doar un punct de pe urma derby-ului cu Petrolul Ploiești, care s-a încheiat cu scorul de 1-1 după golurile marcate de Papp și Pașcanu. Costel Gâlcă nu și-a trimis în teren primul 11 standard, menajând oameni și pentru meciul crucial din Cupa României contra CFR-ului.

Ce a spus Victor Angelescu după meci despre Moruțan și Angelescu

La finalul partidei din Giulești, Victor Angelescu a intrat în direct la o emisiune și a vorbit despre prestația arătată în teren de alb-vișinii, dar și despre un subiect care se tot învârte în jurul echipei, și anume adaptarea lui Paraschiv și Moruțan.

Cei doi nu au prins atât de multe minute în prima jumătate a stagiunii la echipele lor precedente, iar oficialul din Giulești crede că ambii își vor intra în ritm odată ce va începe play-off-ul, lupta adevărată pe care trebuie să o ducă elevii lui Gâlcă pentru un trofeu.

“Eu cred că vor atinge nivelul optim în play-off. Mai ales Paraschiv, care a jucat foarte puţin. Olimpiu poate a fost băgat mai des, a mai prins minute. Au nimerit şi această perioadă în care jucăm o dată la 3 zile, trebuie să capete un anumit ritm. Începând cu play-off-ul, ar trebui să fie la un nivel optim“, a spus oficialul Rapidului, potrivit primasport.ro.