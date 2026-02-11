Victor Becali, anunţ despre viitorul lui Ştefan Târnovanu la FCSB: "La vară" - Antena Sport

Victor Becali, impresarul lui Ştefan Târnovanu, a vorbit despre situaţia în care se află portarul de 25 de ani la FCSB. Titular de drept în ultimii ani şi piesă importantă a echipei care a câştigat ultimele două titluri din Liga 1, Târnovanu a ajuns pe banca de rezerve.
Supărat pe evoluţiile sale din acest sezon, Gigi Becali a decis ca Târnovanu să rămâne pe bancă până la finalul sezonului regulat şi să îi ofere şansa lui Matei Popa, în vârstă de 18 ani, şansa de a fi titular.
Victor Becali speră că găsească o soluţie pentru Ştefan Târnovanu în vară
Ajuns pe banca de rezerve, Târnovanu riscă să piardă echipa naţională, dar şi un transfer în străinătate. Despre situaţia acestuia a vorbit şi Victor Becali, impresarul său, care a declarat că portarul de 25 de ani trebuie să respecte decizia luată de club şi că urmează să aibă mai multe discuţii la vară:
“Acum nu se mai poate întâmpla nimic cu Ștefan Târnovanu. Vom discuta din nou la vară, vom vedea ce va fi. A fost decizia clubului, este sub contract și trebuie să respecte. Se va găsi o soluție, probabil. Nu am ce să spun mai multe acum”, a declarat Victor Becali, potrivit digisport.ro.
Matei Popa, înlocuitorul lui Ştefan Târnovanu, a apărat deja în trei partide la FCSB. Meciul de debut, cu Csikszereda, a fost fără gol primit, în timp ce în partidele cu FC Botoşani şi Oţelul Galaţi a încasat câte un gol.
“Acum gata, a apărat un meci și la revedere, numai acolo stă! Păi ce, o să ajungă mingea la el? Nici cu Craiova nu o să ajungă mingea la el. Și cu arbitri, tot degeaba”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FCSB – Csikszereda 1-0, meciul de debut al lui Popa.
