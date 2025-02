Victor Piţurcă s-a convins când a văzut că Gigi Becali a plătit 300.000 de euro pentru Jordan Gele: "A fost adus ca număr!" - Antena Sport

Victor Pițurcă, în timpul unui interviu pentru AS.ro Victor Piţurcă a analizat transferul făcut de Gigi Becali în ultimele ore ale perioadei de mercato. Fostul selecţioner este convins că Jordan Gele poate să se impună la FCSB, chiar dacă a fost adus pentru a fi rezerva lui Daniel Bîrligea. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Legenda Stelei a avut numai cuvinte de laudă despre atacantul francez de 32 de ani. Cinci goluri şi trei pase decisive a reuşit Gele, pentru Unirea Slobozia, în această ediţie a Ligii 1. Victor Piţurcă, convins că Jordan Gele se poate impune la FCSB Gigi Becali a purtat negocieri până la miezul nopţii pentru transferul lui Gele. Latifundiarul din Pipera şi-a mărit şi oferta, de la 200.000 de euro la 300.000 de euro. „L-am urmărit în Liga 1. Este un jucător cu potențial, cu experiență. Mi se pare un jucător bun pentru campionatul nostru. Să vedem cum se vor desfășura lucrurile la FCSB, pentru că e cu totul altceva. El e jucător profesionist, a jucat în Franța, și eu am încredere în jucătorii din campionatul Franței, chiar dacă a jucat în Liga 2. Jucătorii, care provin de acolo, sunt profesioniști și încearcă să-și facă bine treaba. Dar, va fi cu totul altceva față de Slobozia. E cu totul altceva la FCSB, nivelul este altul. El a fost adus ca număr, ca un potențial înlocuitor pentru Bîrligea. Dar, la fel de bine se poate ca el să se impună. Acum, depinde de el și de cum se vor desfășura lucrurile la echipă”, a declarat Victor Pițurcă pentru prosport.ro. Reclamă

Reclamă

Jordan Gele va încasa un salariu lunar de 10.000 de euro. La Unirea Slobozia primea 4.000 de euro.

Gigi Becali, după ce l-a transferat pe Jordan Gele la FCSB: „Şi-a făcut bagajele imediat”

Gigi Becali, patronul roş-albaştrilor, a dezvăluit cum a reuşit să îl aducă pe fostul atacant al Unirii Slobozia. Becali a recunoscut că a avut câteva emoţii în ceea ce priveşte transferul lui Gele la FCSB.

„Aseară am rezolvat transferul, pe la 11-12 noaptea. Nu știam cine e impresarul, am vorbit cu el, i-am zis să-mi spună condițiile. Va primi 10.000 de euro pe lună, un an și patru luni contract. El știa de 200.000, dar eu dădusem 300.000, ca să induc lumea în eroare.

Reclamă