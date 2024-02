Viorel Moldovan a găsit cea mai mare problemă a FCSB-ului în lupta pentru titlu: "Asta nu are!". Semnal de alarmă pentru Becali - Antena Sport

Andrea Compagno avea contract cu echipa lui Gigi Becali până în vara acestui an, dar FCSB avea opţiune de prelungire pentru alţi doi ani.

Becali nu voia să îl piardă gratis, aşa că s-a mulţumit cu cei 120.000 de euro primiţi. Totodată, a economisit salariul până în vară al italianului.

„Dacă-l mai ţineam (n.r: pe Compagno), trebuia să-i fac din nou contract. Ce rost avea? Am luat 120.000 de euro, sunt bani. Sunt unii jucători care se întreabă de ce-i dau. Mi-e frică, că dacă-i am, îi bag. Dacă nu ştii cu mingea, nu joci.

Trebuia să-i fac al doilea contract, cu 25.000 de euro pe lună. Am salvat 75.000 de euro, plus am luat 120.000 de euro. Nu mai sunt bani? Eu zic că sunt.

(n.r. despre faptul că FCSB nu a avut soluţii pe bancă la meciul cu Sepsi) Nu erau soluţii pentru că eu nu mai iau jucători aşa. Dacă iau aşa cum s-a luat la altă echipă, care credea că a luat cine ştie ce vedete… nu dau nume, în niciun caz nu e vorba de Rapid. Dacă luăm doar aşa vedete, nu mai iau aşa. Aţi văzut azi că nu aveam bancă. La meciul următor o să vedeţi că avem bancă, Luis Phelipe, Baba Alhassan”, a declarat Gigi Becali la orangesport.ro.