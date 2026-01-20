Vlad Chiricheş e OUT de la FCSB! Jucătorul şi-a dat acordul pentru rezilierea contractului - Antena Sport

Vlad Chiricheş, la startul unui meci la FCSB/ Sport Pictures

Vlad Chiricheş pleacă de la FCSB. Veteranul campioanei şi-a dat acordul pentru a semna rezilierea contractului cu campioana.

Vlad Chiricheş a fost titular în primul meci al FCSB-ului din acest an, înfrângerea cu FC Argeş, scor 0-1. Mijlocaşul ajuns la 36 de ani a fost înlocuit de Octavian Popescu în minutul 76.

Vlad Chiricheş pleacă de la FCSB

La o zi după meciul cu FC Argeş, Gigi Becali îi anunţa plecarea lui Vlad Chiricheş de la FCSB. Conform fanatik.ro, despărţirea oficială urmează să se producă, jucătorul fiind de acord să-şi rezilieze contractul cu campioana.

Deşi patronul roş-albaştrilor era dispus să-i ofere un post în cadrul conducerii clubului, Chiricheş are însă alte planuri. Mijlocaşul vrea să devină antrenor, astfel că nu va mai continua alături de FCSB, în acest sezon.

Vlad Chiricheş a revenit la FCSB în vara lui 2023, după despărţirea de Cremonese. În acest sezon, fundaşul reprofilat pe postul de mijlocaş a bifat 20 de meciuri pentru campioană, în toate competiţiile.