Vlad Chiricheş e OUT de la FCSB! Jucătorul şi-a dat acordul pentru rezilierea contractului - Antena Sport

Vlad Chiricheş pleacă de la FCSB. Veteranul campioanei şi-a dat acordul pentru a semna rezilierea contractului cu campioana.
Vlad Chiricheş a fost titular în primul meci al FCSB-ului din acest an, înfrângerea cu FC Argeş, scor 0-1. Mijlocaşul ajuns la 36 de ani a fost înlocuit de Octavian Popescu în minutul 76.
Vlad Chiricheş pleacă de la FCSB
La o zi după meciul cu FC Argeş, Gigi Becali îi anunţa plecarea lui Vlad Chiricheş de la FCSB. Conform fanatik.ro, despărţirea oficială urmează să se producă, jucătorul fiind de acord să-şi rezilieze contractul cu campioana.
Deşi patronul roş-albaştrilor era dispus să-i ofere un post în cadrul conducerii clubului, Chiricheş are însă alte planuri. Mijlocaşul vrea să devină antrenor, astfel că nu va mai continua alături de FCSB, în acest sezon.
Vlad Chiricheş a revenit la FCSB în vara lui 2023, după despărţirea de Cremonese. În acest sezon, fundaşul reprofilat pe postul de mijlocaş a bifat 20 de meciuri pentru campioană, în toate competiţiile.
Ce spunea Gigi Becali despre Vlad Chiricheş
În urma eşecului cu FC Argeş, Gigi Becali a anunţat că nu se va mai baza pe Vlad Chiricheş şi că vrea să îi rezilieze contractul fotbalistului de 36 de ani.
“Am vorbit în timpul meciului cu Meme. A spus ‘Gigi, nu-l schimba pe Chiricheș, că a jucat bine’. Eu văd altfel jocul și Meme s-a convins acum de ce i-am spus. Eu nu vreau un mijlocaș care într-adevăr are experiență, cum are Chiricheș, și stă acolo, o ia pe piept, o ia pe cap, dă cu capul, are talent, stopează bine mingea, pasează lejer.
Eu vreau mijlocaș șesar, care se duce și tamponează adversarul, câștigă mingea, deposedează și dă pasă. Nu care stă la alibi acolo, ‘Stai că știu eu să stau aici’, n-am nevoie de așa ceva. Ca atare, i-am spus lui Meme ‘Bă, Mihai, spune-i lui Chiri, hai să încetăm’.
Că vreau să iau jucător acolo. Oricum nu o să fie pe listă, că avem nevoie să punem alt jucător pe listă. Nu mai poate. Vreau să reziliem contractul, că oricum nu o să fie pe listă”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.
