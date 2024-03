„Vlad Chiricheș, în locul lui Ngezana?” Răspunsul dat imediat de Elias Charalambous, după FCSB - Petrolul 1-0 - Antena Sport

Reclamă

La derby-ul cu Rapid, Chiricheș ar putea reveni în primul 11 al FCSB-ului, chiar în locul lui Ngezana. Elias Charalambous a dezvăluit că încă nu s-a luat nicio decizie în privința fundașului care va face pereche cu Joyskim Dawa, la duelul cu giuleștenii, mărturisind că se va stabili în această săptămână dacă fundașul român va putea evolua.

„Vom vedea în timpul săptămânii cum decurcă antrenamentele. Vom vedea cum se va prezenta și vom stabili dacă poate să joace. Trebuie să ne gândim la ce soluții avem”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă.

Antrenorul cu licență PRO al FCSB-ului și-a felicitat jucătorii pentru victoria cu Petrolul, mărturisind că duelul a fost unul extrem de dificil.

„Îi felicit pe jucători pentru efortul depus. A fost al treilea meci jucat într-o săptămână, a fost greu. Am spus că trebuie să știm să suferim în acest meci. La 0-0 am suferit, dar am început repriza a doua bine. Am avut ocazii mari și în prima repriză, dar n-am reușit să le fructificăm. Jucătorii au revenit de la vestiare foarte motivați, s-au făcut câteva schimbări. Sunt fericit că Luis Phelipe a marcat azi”, a mai transmis Elias Charalambous.

Pierdere uriaşă pentru FCSB înainte de marele derby cu Rapid

Pierdere uriaşă pentru FCSB înainte de marele derby cu Rapid! Siyabonga Ngezana a încasat un cartonaş galben pe finalul primei reprize a meciului cu Petrolul şi va fi suspendat pentru meciul ce se va disputa pe Arena Naţională.

Dintre cei şapte jucători care erau pasibili de suspendare în cazul în care erau avertizaţi, fundaşul central este cel care nu s-a ferit de cartonaşul galben şi care va lipsi de la derby-ul din următoarea etapă de Liga 1. Gicu Grozav şi Ngezana au fost implicaţi într-un clinci din care sud-africanul a vrut să iasă fără galben. Nu a scăpat însă şi nu se va afla pe teren cu Rapid, acesta fiind al patrulea galben încasat. El mai fusese pedepsit cu galben în partidele cu Farul, Dinamo şi Voluntari. Joyskim Dawa, Mihai Lixandru, Ovidiu, Octavian Popescu, Luis Phelipe și Baba Alhassan erau ceilalţi jucători aflaţi la un galben de suspendare.

