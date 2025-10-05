Vladimir Screciu, două gafe în trei zile pentru Universitatea Craiova! Eroare mare în jocul cu FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Vladimir Screciu, două gafe în trei zile pentru Universitatea Craiova! Eroare mare în jocul cu FCSB

Daniel Işvanca Publicat: 5 octombrie 2025, 21:30

Duel între Screciu și Stoian / Captură Digi Sport

FCSB – Universitatea Craiova este cel mai important meci al etapei cu numărul 12 din Liga 1. Ambele formații vin după eșecuri suferite în cupele europene. Prima repriză a disputei de pe Arena Națională a fost animată, cu multe decizii importante luate de centralul Istvan Kovacs.

Cea mai importantă a fost dictarea unei lovituri de la 11 metri pentru campioana României, după un contact în careu între Vladimir Screciu și Alexandru Stoian.

Vladimir Screciu a comis penalty în meciul cu FCSB

Vladimir Screciu a avut parte de un meci de coșmar la debutul Universității Craiova în faza principală a UEFA Conference League. Fundașul lui Mirel Rădoi a văzut cartonașul roșu în deplasarea de la Rakow, după ce a comis un fault din postura de ultim apărător.

Introdus titular în disputa cu FCSB, din etapa a 12-a a Ligii 1, fotbalistul oltenilor a comis o imprudență în propriu careu și l-a faultat pe Alexandru Stoian. Istvan Kovacs a fost chemat pentru a revedea faza și centralul din Carei a dictat penalty.

Florin Tănase a fost cel care a executat de la punctul cu var, iar jucătorul echipei antrenate de Elias Charalambous a marcat și a ajuns la șapte reușite stagionale.

