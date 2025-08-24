Zeljko Kopic, după U Cluj - Dinamo 0-1: "O victorie excelentă"! A anunţat reveniri în lotul "câinilor" - Antena Sport

Închide meniul
Zeljko Kopic, după U Cluj - Dinamo 0-1: "O victorie excelentă"! A anunţat reveniri în lotul "câinilor"

Zeljko Kopic, după U Cluj – Dinamo 0-1: "O victorie excelentă"! A anunţat reveniri în lotul "câinilor"

Zeljko Kopic, după U Cluj – Dinamo 0-1: “O victorie excelentă”! A anunţat reveniri în lotul “câinilor”

Publicat: 24 august 2025, 8:17

Zeljko Kopic, după U Cluj – Dinamo 0-1: O victorie excelentă! A anunţat reveniri în lotul câinilor

Zeljko Kopic - Profimedia Images

Antrenorul croat Zeljko Kopic s-a declarat foarte mulţumit de cele 3 puncte obţinute in extremis de Dinamo la Cluj, cu U.

Alex Pop a înscris singurul gol al meciului, în minutul 89, cu un şut deviat, după ce tot el a avut un gol anulat pentru offside.

Zeljko Kopic: “Suntem pe drumul cel bun”

O victorie excelentă. Aici, la Cluj, este întotdeauna dificil. Am văzut o organizare foarte bună în primele minute, iar intenția noastră clară a fost să câștigăm. Cred că merităm această victorie. Diferența de un gol este reală, am avut mai multe situații decât adversarul.

Până la urmă, mă declar mulțumit de acest rezultat. I-am simțit foarte bine pe băieți pe parcursul celor 90 de minute, am vrut să forțăm și să ne impunem ritmul. Știam că întâlnim un adversar cu foarte multă calitate și, de aceea, sunt mulțumit că am reușit să ne impunem”, a declarat Zeljko Kopic pentru digisport.ro.

Kopic a anunţat că Mihai şi Milanov vor reveni în lotul “câinilor” chiar de etapa viitoare, în timp ce Andrei Mărginean va fi disponibil după meciurile naţionalelor. Kopic îl aşteaptă şi pe Stipe Perica, care are probleme mai serioase.

Suntem pe drumul cel bun, începem să arătăm din ce în ce mai bine, dar mai sunt lucruri de lucrat. Jordan Ikoko mi-a plăcut mai mult în această seară, dar și jucătorii care au intrat pe parcurs.

Așteptăm să vedem care este situația lui Perica. Mărginean va fi disponibil după jocurile echipelor naționale, iar Mihai și Milanov vor fi disponibili etapa viitoare”, a adăugat Zeljko Kopic.

U Cluj – Dinamo 0-1

Echipa bucureşteană Dinamo a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Universitatea Cluj, în etapa a şaptea din Liga 1.

Prima repriză a fost una fără multe faze de poartă. Chirilă a respins şutul lui Opruţ, din minutul 26, iar Nistor a trimis pe lângă poartă, în minutul 38. În partea a doua Chipciu a şutat şi el periculos, dar Epassy a respins în corner. Dinamo a înscris prin Rareş Pop, în minutul 82, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. Însă oaspeţii au căutat golul în continuare şi Alexandru Pop a înscris în minutul 89, printre picioarele portarului Chirilă. Dinamo s-a impus cu 1-0, bifează a treia victorie stagională şi, cu 12 puncte, ocupă locul 5 în clasament. Universitatea Cluj e pe 8, cu 9 puncte.

U CLUJ: I. Chirilă – Mikanovic, D. Codrea, Artean, Chipciu – G. Simion (Macalou 46), Bic – Murgia (Capradossi 46), D. Nistor, A. Gheorghiţă (Miguel Silva 46) – Lukic. ANTRENOR: Ioan Ovidiu Sabău

DINAMO: Epassy – Ikoko (Sivis 59), K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Kyriakou, Gnahore, C. Cîrjan – D. Armstrong (Al. Pop 77), Karamoko, Al. Musi (Caragea 67). ANTRENOR: Zeljko Kopic

Cartonaşe galbene: A. Gheorghiţă 2, G. Simion 24, Lukic 46 / Al. Musi 15, K. Boateng 48, Caragea 69

Arbitri: George Găman – Imre-Laszlo Bucsi, Florian Vişan

Arbitri VAR: Iulian Dima – Sebastian Gheorghe

