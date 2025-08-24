Zeljko Kopic, după U Cluj - Dinamo 0-1: "O victorie excelentă"! A anunţat reveniri în lotul "câinilor" - Antena Sport

Antrenorul croat Zeljko Kopic s-a declarat foarte mulţumit de cele 3 puncte obţinute in extremis de Dinamo la Cluj, cu U.

Alex Pop a înscris singurul gol al meciului, în minutul 89, cu un şut deviat, după ce tot el a avut un gol anulat pentru offside.

Zeljko Kopic: “Suntem pe drumul cel bun”

„O victorie excelentă. Aici, la Cluj, este întotdeauna dificil. Am văzut o organizare foarte bună în primele minute, iar intenția noastră clară a fost să câștigăm. Cred că merităm această victorie. Diferența de un gol este reală, am avut mai multe situații decât adversarul.

Până la urmă, mă declar mulțumit de acest rezultat. I-am simțit foarte bine pe băieți pe parcursul celor 90 de minute, am vrut să forțăm și să ne impunem ritmul. Știam că întâlnim un adversar cu foarte multă calitate și, de aceea, sunt mulțumit că am reușit să ne impunem”, a declarat Zeljko Kopic pentru digisport.ro.

Kopic a anunţat că Mihai şi Milanov vor reveni în lotul “câinilor” chiar de etapa viitoare, în timp ce Andrei Mărginean va fi disponibil după meciurile naţionalelor. Kopic îl aşteaptă şi pe Stipe Perica, care are probleme mai serioase.