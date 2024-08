Zeljko Kopic, iritat de comparaţia cu Neil Lennon: "E complet greşită". Replică dată şi lui Viorel Moldovan - Antena Sport

Zeljko Kopic, iritat de comparaţia cu Neil Lennon: "E complet greşită". Replică dată şi lui Viorel Moldovan Zeljko Kopic, în timpul conferinţei de presă premergătoare derby-ului Rapid - Dinamo / Antena Sport Zeljko Kopic a fost iritat de comparaţia cu Neil Lennon. Antrenorul croat a susţinut conferinţa de presă premergătoare meciului Rapid – Dinamo. Partida se joacă duminică, de la ora 21:30, şi va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Neil Lennon, omologul său, se află într-o situaţie dificilă la Rapid. Fără victorie, postul nord-irlandezului este în pericol, chiar dacă suntem abia în etapa a 6-a din Liga 1. Zeljko Kopic, iritat de comparaţia cu Neil Lennon: „E complet greşită”. Replică dată şi lui Viorel Moldovan Paralela dintre situaţia din prezent a lui Neil Lennon cu cea în care s-a aflat Kopic în momentul în care a semnat cu Dinamo nu a fost pe placul croatului: „Comparația este complet greșită. În momentul în care am venit, Dinamo era într-o situația grea. M-am luptat pentru a îmbunătăți lucrurile. Nu eram suficient de buni, însă eram mai aproape de obiectivul propus, cel de a rămâne în Superligă, pe care l-am și îndeplinit. Rapid are așteptări mai mari în acest sezon, nu se așteptau să înceapă cu 4 puncte în 5 partide. Nu poți compara situațiile, am preluat echipa într-un alt moment. Reclamă

Nu eram nou când am trecut prin acea perioadă, am venit în decembrie, pasa proastă a survenit în aprilie. Dacă vrei să fii antrenor la Dinamo, FCSB sau Rapid, trebuie să simți presiunea, este normal. Nu voi vorbi despre colegii mei, toată lumea își dorește să aibă succes, să îmbunătățească situația. Le urez tot binele, am mult respect pentru fiecare. Nu pot vorbi despre problemele de la Rapid, ci doar despre clubul meu”, a declarat Zeljko Kopic, la conferinţa de presă premergătoare partidei dintre Rapid şi Dinamo.

De asemenea, el i-a dat replica şi lui Viorel Moldovan. După remiza de la Buzău, preşedintele celor de la Rapid a declarat că echipa sa o va învinge pe Dinamo:

„Aceasta este opinia lui. Oricine poate spune ce vrea. Crede în echipa lui, nu am o problemă cu asta. De la începutul sezonului, oamenii nu credeau în noi, însă cred că am făcut unele partide bune. Mergem să dăm totul pentru cele trei puncte. Vom vedea după partidă cine va fi mai fericit”, a mai spus Kopic.

„E haos în toate compartimentele, şi în conducere” Rapid, făcută praf înaintea derby-ului cu echipa lui Kopic: „Nu bate Dinamo” Rapid e făcută praf înaintea derby-ului cu echipa lui Kopic. Dumitru Dragomir a catalogat drept un „haos” general ce se întâmplă la formaţia patronată de Dan Şucu. Cel supranumit „Oracolul din Bălceşti” e de părere că Rapid nu va câştiga derby-ul cu Dinamo. Rapid – Dinamo se dispută duminică, de la ora 21:30, pe stadionul Giuleşti. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. „Părerea mea e că la Rapid e haos și în conducere. Înțelegeți ce vreți. Haos în toate compartimentele. Nu bate Dinamo. Rapid o să se mobilizeze bine. Și-au dat seama că ăștia care au venit sunt cam de divizia B. Dacă joacă cu garnitura veche plus o plombă-două, s-ar putea să înceapă să joace bine. Și Lennon ar trebui să se oprească cu mânăriile astea pe care le-a făcut până acum. (n.r. A spus că încă e mahmureală la echipă) Ce, a fost beat până acum? Când echipa așa arată, antrenorul e la fel. Unde ai văzut profesori buni cu elevi proști? Rar vezi. Când ai un profesor bun, înveți cu drag”, a spus Dumitru Dragomir la fanatik.ro.