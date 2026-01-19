Zi uriaşă pentru Dinamo: au început oficial lucrările la noul stadion. Când vor putea câinii roşii să joace pe noua arenă - Antena Sport

Lucrările la noul stadion Dinamo au început oficial luni, a anunţat clubul dinamovist în social media.

Primele utilaje au intrat pe şantier, au fost amplasate containerele pentru organizarea de şantier, iar zona începe să prindă contur. E primul pas spre construcţia noii „case” din Ştefan cel Mare, scrie CS Dinamo.

Construcţia va fi realizată de BOG’Art (lider), ACI Cluj SA, Dico & Ţigănas Birou de Proiectare şi UTI Construction and Facility Management SRL.

Evenimentul a avut loc în prezenţa reprezentanţilor CNI şi ai constructorului, reprezentând primul pas concret în realizarea unei arene moderne, construite la standarde internaţionale.

Potrivit CNI, contractul are un termen de execuţie de 25 de luni iar în perioada următoare constructorul va organiza şantierul în vederea desfăşurării lucrărilor. Totuşi, conform prosport.ro, lucrările au un termen de 36 de luni pentru a fi încheiate, adică arena va fi finalizată în 2029.