Zi uriaşă pentru Dinamo: au început oficial lucrările la noul stadion. Când vor putea câinii roşii să joace pe noua arenă - Antena Sport

Lucrările la noul stadion Dinamo au început oficial luni, a anunţat clubul dinamovist în social media.
Primele utilaje au intrat pe şantier, au fost amplasate containerele pentru organizarea de şantier, iar zona începe să prindă contur. E primul pas spre construcţia noii „case” din Ştefan cel Mare, scrie CS Dinamo.
Au început oficial lucrările la noul stadion Dinamo
Construcţia va fi realizată de BOG’Art (lider), ACI Cluj SA, Dico & Ţigănas Birou de Proiectare şi UTI Construction and Facility Management SRL.
Evenimentul a avut loc în prezenţa reprezentanţilor CNI şi ai constructorului, reprezentând primul pas concret în realizarea unei arene moderne, construite la standarde internaţionale.
Potrivit CNI, contractul are un termen de execuţie de 25 de luni iar în perioada următoare constructorul va organiza şantierul în vederea desfăşurării lucrărilor. Totuşi, conform prosport.ro, lucrările au un termen de 36 de luni pentru a fi încheiate, adică arena va fi finalizată în 2029.
Noul Stadion Dinamo va fi construit pe locul arenei care a scris istorie.
Noua Arenă Multifuncţională CS Dinamo Bucureşti nu va fi doar un stadion, ci un complex sportiv modern, omologat UEFA, cu 25.000 de locuri pentru spectatori, spaţii de cazare şi cantină pentru sportivi, săli de antrenament pentru multiple discipline sportive, centru de recuperare pentru sportivi şi spaţiu expoziţional.
